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黃偉哲頒聘書 野崎孝男出任台南城市外交顧問

最新更新：2019/08/14 13:21
台南市長黃偉哲（左）14日在市政會議上頒發「城市外交顧問」聘書給野崎孝男（右），這也是野崎3度受聘出任台南市城市外交顧問。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 108年8月14日
台南市長黃偉哲（左）14日在市政會議上頒發「城市外交顧問」聘書給野崎孝男（右），這也是野崎3度受聘出任台南市城市外交顧問。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 108年8月14日

（中央社記者張榮祥台南14日電）台南市長黃偉哲今天在市政會議上頒發「城市外交顧問」聘書給野崎孝男，這是野崎3度受聘出任台南市城市外交顧問。

黃偉哲指出，野崎孝男熱心公益，成立清寒獎學金協助弱勢學生，台南2016年小年夜強震時前往第一線協助日本媒體採訪翻譯，且提供熱食給現場救災人員。另外，野崎也積極連繫台南和日本學校間棒球、籃球等體育交流，照顧台日小選手。

台南市政府新聞及國際關係處人員表示，野崎曾擔任日本讀賣電視台記者、東京都練馬區議員，後來定居台南，經營事業有成。

野崎於2016年至2018年間，兩度出任台南市城市外交顧問，協助推動許多重要的城市外交工作，包括2017年台南和日本山形市締結友好協定、台南和日本青森縣、弘前市締結三方交流協定等。

野崎孝男表示，台南有很多吸引日本人的地方，他正極力促成日本加工技術來台，期盼在城市外交更上層樓。（編輯：翁翠萍）1080814

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