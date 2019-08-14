林智堅訪問連江縣 展開5星縣市學習之旅

（中央社馬祖14日電）新竹市長林智堅今天率竹市府局處長訪問連江縣政府，展開5星縣市學習之旅。林智堅等一行人首站與施政滿意度同獲5星的連江縣長劉增應團隊交流施政經驗。

根據「遠見」雜誌2019年縣市長施政滿意度調查顯示，林智堅及劉增應等縣市長的施政，奪得5顆星。

雙方市政交流會議下午2時在連江縣政府3樓會議室舉行，兩縣市行政首長皆與會出席。劉增應指出，透過2縣市的經驗交流，共同為縣民打造幸福、安居樂業的居住環境。

劉增應表示，林智堅是全國最年輕的縣市首長，在市政表現上充滿創新與活力，許多亮眼的施政成績，讓擁有豐富文化底蘊的古城新竹再次展現生命力，施政成績獲得新竹市民肯定，這些也是馬祖該學習的地方。

林智堅指出，劉增應在多家媒體評比施政表現名列前茅，受到劉增應熱情邀請及受到馬祖獨特魅力、風貌吸引，啟動5星之旅首站即選在馬祖，透過這次交流，也會將馬祖之美與新竹市民分享，加深兩地觀光旅遊交流。

新竹市政府行政處長白舒樺在分享竹市施政成果時表示，竹市府團隊秉持「市政工作沒有奇蹟，只有累積」的理念，施政要讓市民有感，例如竹科X計畫、大新竹輕軌、大車站計畫、新建總圖書館、兒童醫院等，改善居住環境，提升市民榮譽感。

白舒樺指出，新竹市將陸續主辦2020台灣設計展、2021台灣燈會等國際性大型活動，邀請連江縣政府與鄉親一同參加，看見新竹市的美麗與蛻變。（編輯：戴光育）1080814

新竹市長林智堅（後站立者）展開5星縣市學習之旅，14日率市府團隊首站訪問連江縣政府，雙方展開市政交流會議，盼促進互動交流及合作。（連江縣政府提供）中央社 108年8月14日