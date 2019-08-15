桃鐵地下化經費分攤比例 鄭文燦盼比照高雄

有關桃園鐵路地下化經費比例，桃園市長鄭文燦（中）15日表示，鐵路地下化的地方分擔款額度目前還未核定，市府將全力爭取比照高雄市，由地方政府負擔計畫總經費的25%。中央社記者吳睿騏桃園攝 108年8月15日

（中央社記者吳睿騏桃園15日電）交通部日前完成桃園鐵路地下化初審，興建經費調整破千億，桃園市長鄭文燦今天表示，經費是因調整工程設計而增加，至於分攤比例，市府盼比照高雄，地方負擔計畫總經費的25%。

交通部日前初審「桃園鐵路地下化綜合規劃」，興建總經費由新台幣964億元修正為1056億元，如果今年行政院核定計畫，第一階段通車時間最快是2028年。

鄭文燦表示，鐵路地下化可行性研究報告經審定，當時總經費約為964億，不過依規定，經費最後的核算在綜合規劃，至於經費的增加，應該是基於鐵路營運的車站設計，以及工程經費的調整，若核定過低，未來發包恐怕不順利。

鄭文燦說，鐵路地下化的地方分擔款額度目前還未核定，市府將全力爭取比照高雄計畫，由地方政府負擔計畫總經費的25%（桃園264億元，中央792億元）來核定，目前市府主要是在捷運工程上須分擔較多的工程款項。

鄭文燦指出，鐵路地下化未來也會有開發收益，市府希望沿線包括像中路站、平鎮站，都進行都市計畫開發，開發的收益也可挹注市政府必要的財政負擔，市府會盡量做到正向的循環。

至於市民關心的通車期程，鄭文燦表示，通車時程表是依照綜合規劃核定後，正式開工的時間後7年為目標，目前有些先導工程已經進行，能做的部分要先做以減少工期。鐵路地下化計畫預計在今年底核定綜合規劃，若一切順利可望提前於2026年切換通車，市府也會促請交通部儘速完成，加速鐵路地下化推動期程。（編輯：謝雅竹）1080815