南投名間土石流80多人急撤 暫安置活動中心

（中央社記者吳哲豪南投16日電）西南氣流影響，南投地區大雨不斷，南投縣名間鄉仁和村今天傳出土石流意外，80多名居民及時撤離，名間鄉公所主任秘書陳錦漢表示，居民將暫時安置在鄉公所活動中心。

受到西南氣流影響，南投地區大雨不斷，名間鄉仁和村山腳巷今天凌晨傳出土石流意外，位於山腳巷旁的野溪突然爆發土石流，7萬多立方公尺的土石流傾瀉而下，位於山腳巷30號的民宅首當其衝，有3棟民宅被淹沒。

屋主陳姓男子說，包括他和弟弟以及隔壁鄰居的房子，都被土石流波及，他自己的貨車和農用機械全被土石流淹沒，幸好他的房子擋住土石流，不然下方的民宅恐怕會遭殃。

南投名間鄉公所主任秘書陳錦漢指出，鄉公所已緊急和相關單位聯絡，調動機具來現場清除土石流，至於先前撤離的80多名居民，部分民眾選擇要去住親友家，另有50多人將暫時安置住在鄉公所的活動中心。

南投縣副縣長陳正昇中午也趕到土石流現場，了解災情，陳正昇說，由於大雨不停，他已經請鄉公所清查村民人數，必要的時候進行撤離，安全第一，縣府也會和農委會水土保持局聯絡，目前首要是恢復交通，方便村民進出。（編輯：謝雅竹）1080816