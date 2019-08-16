嘉義中埔土石流衝民宅 緊急撤離幸無人傷亡

（中央社記者葉子綱嘉義縣16日電）一夜豪雨加地震，嘉義縣中埔鄉今天發生土石流衝入民宅，幸好緊急撤離，沒有人傷亡；嘉義縣0815災害應變中心三級開設，縣長翁章梁指示加強防災應變、勸告撤離等。

根據中央氣象局資料，到今天下午1時為止，嘉義縣過去48小時累積雨量，以阿里山鄉茶山592.5毫米最多，其次大埔鄉表湖524.5毫米、菜瓜坪442.5毫米、阿里山鄉新美359毫米。

嘉義除了雨量驚人，今天清晨5時41分在梅山鄉發生規模4.6地震，嘉義縣長翁章梁表示，豪雨加上地震，容易引發邊坡土石崩落，發生土石流，災害應變中心三級開設，相關單位加強防災應變、清疏及人員預防性撤離等措施。

嘉義縣0815水災及土石流災害應變中心指出，中埔鄉中崙村發生山坡滑動引發土石流衝進民宅，淹沒檳榔園，幸好緊急撤離2人，沒有人員傷亡，但造成道路受損，縣府已會同鄉公所處理中。

除了土石流衝入民宅，災害應變中心表示，阿里山鄉里佳村溪水暴漲，預防性撤離9人到村辦公室收容；根據水利處資料，土石流潛勢溪流紅色警戒50條、位在50處村里，黃色警戒24條、位在24村里，已採取疏散撤離勸告，並呼籲民眾配合，以維護安全。（編輯：黃世雅）1080816