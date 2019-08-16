更多編輯台推薦新聞：
美官方氣象機構：2019年7月是全球史上最熱月分
國際

美官方氣象機構：2019年7月是全球史上最熱月分

驗屍發現頸部多處骨折 美荒淫富商艾普斯坦死因詭譎
國際

驗屍發現頸部多處骨折 美荒淫富商艾普斯坦死因詭譎

獨家／桃鐵地下化破千億元 首階段通車最快2028年
生活

獨家／桃鐵地下化破千億元 首階段通車最快2028年

專訪／催生太陽光電 龔明鑫：11月起落實三級協調機制
產經

專訪／催生太陽光電 龔明鑫：11月起落實三級協調機制

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞

嘉義中埔土石流衝民宅 緊急撤離幸無人傷亡

最新更新：2019/08/16 14:41

（中央社記者葉子綱嘉義縣16日電）一夜豪雨加地震，嘉義縣中埔鄉今天發生土石流衝入民宅，幸好緊急撤離，沒有人傷亡；嘉義縣0815災害應變中心三級開設，縣長翁章梁指示加強防災應變、勸告撤離等。

根據中央氣象局資料，到今天下午1時為止，嘉義縣過去48小時累積雨量，以阿里山鄉茶山592.5毫米最多，其次大埔鄉表湖524.5毫米、菜瓜坪442.5毫米、阿里山鄉新美359毫米。

嘉義除了雨量驚人，今天清晨5時41分在梅山鄉發生規模4.6地震，嘉義縣長翁章梁表示，豪雨加上地震，容易引發邊坡土石崩落，發生土石流，災害應變中心三級開設，相關單位加強防災應變、清疏及人員預防性撤離等措施。

嘉義縣0815水災及土石流災害應變中心指出，中埔鄉中崙村發生山坡滑動引發土石流衝進民宅，淹沒檳榔園，幸好緊急撤離2人，沒有人員傷亡，但造成道路受損，縣府已會同鄉公所處理中。

除了土石流衝入民宅，災害應變中心表示，阿里山鄉里佳村溪水暴漲，預防性撤離9人到村辦公室收容；根據水利處資料，土石流潛勢溪流紅色警戒50條、位在50處村里，黃色警戒24條、位在24村里，已採取疏散撤離勸告，並呼籲民眾配合，以維護安全。（編輯：黃世雅）1080816

延伸閱讀
雨炸高屏山區 部分道路受損封閉豪雨又地震邊坡土石滑落 阿里山鐵路停駛台中平房疑因大雨地震倒塌 獨居婦就醫躲過一劫
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報