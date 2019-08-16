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台中平房疑因大雨地震倒塌 獨居婦就醫躲過一劫

最新更新：2019/08/16 11:42
台中市潭子區一處磚造平房，疑因連日大雨加上清晨地震，16日上午被發現部分倒塌，潭子分隊出動前往搶救。（台中市消防局提供）中央社記者蘇木春傳真　108年8月16日
台中市潭子區一處磚造平房，疑因連日大雨加上清晨地震，16日上午被發現部分倒塌，潭子分隊出動前往搶救。（台中市消防局提供）中央社記者蘇木春傳真　108年8月16日

（中央社記者蘇木春台中16日電）台中市潭子區一處磚造平房，疑因連日大雨加上清晨地震，今天上午被發現部分倒塌，一度傳出有婦人受困，幸家屬到場表示婦人前晚外出就醫，躲過一劫。

台中市潭子區一處磚造平房，16日上午被發現部分倒塌，因房子已倒塌，消防人員進入屋內查看，確認有無人員受困。（台中市消防局提供）中央社記者蘇木春傳真　108年8月16日
台中市潭子區一處磚造平房，16日上午被發現部分倒塌，因房子已倒塌，消防人員進入屋內查看，確認有無人員受困。（台中市消防局提供）中央社記者蘇木春傳真　108年8月16日

台中市政府警察局豐原分局潭北派出所長謝俊男今天受訪表示，平房平時為一名90歲婦人獨居，事發後聯繫上婦人的兒子到場，家屬表示前晚婦人到醫院就醫，幸事發當時不在屋內躲過一劫。

台中市政府消防局今天上午7時30分接獲警方轉報指出，潭子區潭子街三段一處磚造平房倒塌，不確定是否有人受困請求協助，潭子分隊出動各式救護救災車輛，特搜隊還出動救難犬搶救，進入屋內發現內部放置資源回收物，因房子已倒塌立即進行搜救。

警方表示，當地里長因民眾通知前往查看，發現平房一部分疑因連日大雨加上清晨地震，屋頂承受不住而崩塌，幸家屬由員警及里長聯繫後到場，確認屋內沒有人員受困，解除一場虛驚。（編輯：黃世雅）1080816

台中市潭子區一處磚造平房，疑因連日大雨加上16日清晨地震，房屋屋頂承受不住而崩塌，潭子分隊出動前往搶救。（台中市消防局提供）中央社記者蘇木春傳真 108年8月16日
台中市潭子區一處磚造平房，疑因連日大雨加上16日清晨地震，房屋屋頂承受不住而崩塌，潭子分隊出動前往搶救。（台中市消防局提供）中央社記者蘇木春傳真 108年8月16日
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