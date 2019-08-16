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台南豪雨多處淹水 黃偉哲：人為工程有其極限

最新更新：2019/08/16 12:32

（中央社記者張榮祥台南16日電）台南市13日豪雨，多處淹水嚴重，當天停班停課；市長黃偉哲今天在市議會專案報告表示，人為工程有極限，大自然力量卻是無窮的。

黃偉哲指出，台南易淹水面積全國最大，轄內有多條河川及排水，若要全數完成整治10年重現期排水設計標準及25年重現期不溢堤，得花費新台幣600億元，目前中央補助334億6000萬元治水預算，約占總額5成5。

他表示，台南13日凌晨3時受到西南風及海陸風效應影響，出現局部大雨，主要集中在仁德區、歸仁區及永康區，12小時累積雨量約50年重現期，超過10年重現期排水設計標準，造成仁德區三爺溪水位一度超過堤防高度，市區部份低窪地區淹水。

台南市政府統計，當天共有12個行政區、103條路段及1449戶人家淹水，淹水區域集中在三爺溪排水沿線；三爺溪流域最上游自古是鯽魚潭所在，地勢低窪，排水條件先天較困難。

他說，三爺溪是中央管理的區域排水，台南縣市合併前未整治，逢雨則淹，縣市合併後已爭取優先整治，市府101年配合中央進行三爺溪排水整治工程，治理總經費約90億元，目前已投入34億7700萬元。

黃偉哲表示，三爺溪整這幾年來整治及應急工程已有初步成效，預定三爺溪主流全線整治完成後，整體水位可下降1.77公尺。

黃偉哲說，治水是持續性工作，無法一蹴可幾，每次颱風豪雨都在檢驗台南治水，市府將持續爭取前瞻基礎建設計畫，系統性整治菁寮、劉厝、虎頭溪、六塊寮、三爺溪等排水問題。（編輯：屈享平）1080816

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