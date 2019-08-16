日本遊客台南遇土石流 警方巡查協助脫困

南台灣多處山區連日大雨，一名日本遊客15日騎機車行經台南市六甲區時意外遇上土石流，卡在泥流中動彈不彈，所幸警員巡查災情時發現，協助他順利脫困。（翻攝相片）中央社記者張榮祥台南傳真 108年8月16日

（中央社記者張榮祥台南16日電）台南山區豪雨，一名日本男遊客昨天騎機車行經六甲區時，遇上土石崩落夾帶的土石流，卡在當地動彈不彈，所幸警員巡查災情時發現，協助脫困，讓他繼續踏上旅程。

台南市政府警察局玉井分局楠西分駐所長江安展今天告訴中央社記者，警方昨天在楠西區當地群組得知南175線通往六甲區路段出現土石崩落，立刻趕往巡查，卻在布滿土石流上看到一名男子和一輛機車受困其中。

警方上前詢問，才知騎士是日本遊客，租借機車從六甲區往楠西區方向前進，因遇上土石流，卡在泥流中動彈不得，趕緊協助日本遊客將機車推離泥流，日本遊客脫困後，不斷以日語道謝，但雙方語言不通，警方不知遊客講什麼，也無法詢問日本遊客的姓名。

警方當下利用手機翻譯軟體，請日本遊客騎乘機車時需注意路況，以免發生危險，日本遊客隨即騎車離開，踏上旅程。（編輯：黃世雅）1080816