推廣無塑 50團體17日齊聚蘭博辦市集

（中央社記者沈如峰宜蘭縣16日電）為推廣無塑與垃圾減量，蘭陽博物館將在17日、18日舉辦「食在好鮮－烏石港海洋市集」，邀請50個攤位或團體參與，有美食、有親子DIY活動，歡迎民眾自備餐具參加。

暑假漸入尾聲，到宜蘭除了童玩節戲水之外，17日與18日在蘭陽博物館也推出充滿海味的「食在好鮮－烏石港海洋市集」活動。

蘭陽博物館館長陳碧琳今天表示，這項以推廣無塑與垃圾減量為訴求的市集，屆時將邀請50個攤位或團體參加，內容包含海洋生態、無塑餐飲、環保行動、藝術文創、戶外音樂會、議題講座、DIY親子活動等不同主題特色，民眾只要帶環保餐具遊市集或憑大眾運輸工具票根，就可免費兌換葉子餐盤，希望遊客享受吃喝玩樂的同時，能正視海洋垃圾問題嚴重性，從生活減塑做起，共同關心海洋環境。

陳碧琳說，兩天活動期間館方安排頭城火車站到博物館的免費接駁專車，相關時刻表可在蘭陽博物館官網查詢。

宜蘭岳明國小學童去年在淨灘時，撿到日本女大學生椿原世梨奈3年前在石垣島遺失的相機，椿原世梨奈後來親自來台領回，結下台日奇緣。

校方表示，這群學童在今年春夏時，將這段奇緣改編成布袋戲劇碼，前往國內沿海學校與日本公演，並以實際行動在當地淨灘，提倡海洋環保意識，校方派員全程以影片紀錄，最後剪輯成85分鐘的「神奇海漂相機」紀錄片。

「神奇海漂相機」紀錄片將在18日上午10時30分於蘭陽博物館首映，免費欣賞；當天下午2時30分，這齣布袋戲將在館內最後一次演出。（編輯：林沂鋒）1080816