澎湖國際海灣燈光節登場 越夜越美麗

（中央社澎湖縣17日電）2019澎湖國際海灣燈光節今晚在馬公市觀音亭休閒園區登場，五光十色的七彩雷射燈與LED燈相互輝映下，讓海灣越夜越美麗，民眾更是看得驚呼連連。

澎湖國際海灣燈光節今晚由交通部觀光局長周永暉、澎湖縣長賴峰偉、立委楊曜、澎湖縣議會議長劉陳昭玲、副議長陳雙全等人共同點亮展演，正式揭開為期2個半月的燈光節活動。

周永暉表示，為延續澎湖的秋冬旅遊，今年澎湖第四屆秋瘋季系列活動擴大舉辦，國際海灣燈光節是活動的主秀之一，還有澎湖海洋派對嘉年華、吉貝沙灘嘉年華、湖西鎮好玩體驗、吉貝石滬環境教育、國際風浪板系列賽與菊島澎湖跨海馬拉松等系列活動陸續登場，讓國人感受澎湖秋冬之美。

澎湖縣長賴峰偉表示，今年澎湖國際海上花火節，感謝觀光局挹注經費，讓首創的無人機展演，吸引超過42萬的觀光人潮，今天再度推出燈光節，相信會有更多的遊客前來。

澎湖國際海灣燈光節共區分有福耀龍宮門、光耀菊島、鯨動海灣與隱匿之海等四大主題區塊，分別在史蹟公園與觀音亭園區展演，其中包括有迷走燈海海底隧道、珊瑚樹、海堤光環境、星海奇跡與15公尺的鯨動海灣等藝術燈光。

西瀛虹橋則以1萬560公尺的燈串，依序亮燈展演，五光十色的七彩雷射燈與LED燈相互輝映下，千變萬化的燈光，令人看得目不暇給，讓馬公越夜越美麗。

觀光局澎管處表示，國際海灣燈光節每晚亮燈，週四至週六晚上則分區分段主題展演，每週六還加演一場，歌手徐佳瑩、卓文萱、畢書盡等人也將登台演唱。（編輯：謝雅竹）1080817