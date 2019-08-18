中市大墩文化中心漏水 市府：加速防水工程

（中央社記者郝雪卿台中18日電）民進黨台中市議員江肇國接獲民眾反映，大墩文化中心及市立圖書館大墩分館因連日降雨，室內嚴重漏水。台中市政府今天表示，正進行全館屋頂防水工程，等天氣放晴全力趕工。

大墩文化中心內含文化中心及市立圖書館兩個行政單位，江肇國實地勘查發現大墩文化中心屋頂、露台正進行防水及隔熱工程，屋頂防水層已被刨除，剛好遇上連日降雨，造成三樓期刊室及辦公室天花板嚴重漏水。

江肇國說，文化中心建築物已30年，確實必要全面檢修防水功能。但原本只是防水層效果衰退，少數幾處漏水，現在卻在多雨的颱風季刨除防水層，就是明知會下雨還故意脫掉雨衣，讓整棟建物不設防，加重漏水。

江肇國指公共空間施工必須考慮民眾安全，圖書館只用塑膠繩將漏水區域圍起來，讓民眾繼續在旁邊閱報看書。他擔心讓民眾在水桶旁邊看報紙不只觀感不好，如果有人因地板積水而滑倒受傷，市府要如何負責。

台中市文化局說，大墩文化中心館舍老舊，遇雨屋頂有漏水狀況，室內會滴水，因此大墩文化中心今年爭取經費，進行全館屋頂防水工程，工期3個月；為降低對使用民眾的影響，分8區施作，已完成5區，剩餘3區陸續施作。

文化局指近日雨量甚大且下雨期間較長，遠超過原來施工期的氣候預估，致暫停施工，且雨水甚大造成期刊室滲漏區域加大，超過原先預估防護範圍，已要求施工廠商作全面漏水區域屋頂帆布遮蓋，減低影響及漏水，預計下週天氣放晴即全力趕工，約7至10天可完成。（編輯：翁翠萍）1080818