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海鮮啤酒節31日登場 基隆漁會推200元限量雙鮮

最新更新：2019/08/21 18:36
「星晨碼頭海鮮啤酒節」活動將於31日在基隆八斗子觀光漁港登場，除音樂表演及趣味競賽等，基隆區漁會也推出新台幣200元的限量海味雙鮮組合，歡迎民眾參加同樂。（飲酒過量 有害健康）中央社記者王朝鈺攝 108年8月21日
「星晨碼頭海鮮啤酒節」活動將於31日在基隆八斗子觀光漁港登場，除音樂表演及趣味競賽等，基隆區漁會也推出新台幣200元的限量海味雙鮮組合，歡迎民眾參加同樂。（飲酒過量 有害健康）中央社記者王朝鈺攝 108年8月21日

（中央社記者王朝鈺基隆市21日電）「星晨碼頭海鮮啤酒節」將於31日下午在基隆八斗子觀光漁港登場，漁會推出限量2000份海味雙鮮組合，每份只要200元，現場還有音樂表演和遊戲區等，歡迎民眾前來同樂。

基隆區漁會表示，海味雙鮮組合包含酥炸黃金蟹、現煮川燙小卷、黃金天婦羅及啤酒一瓶，每份只要新台幣200元，還有音樂表演、推啤酒杯比賽、喝啤酒比賽等，並安排胖卡餐車與文創攤商進駐。

此外，現場並設有兒童歡樂遊戲區，提供大型氣墊溜滑梯、兒童遙控電動車、小型電動碰碰車、兒童腳踏車等讓民眾租用。

基隆區漁會理事長游日興表示，海鮮啤酒節使用的食材包含黃金蟹和小卷都是當季最好的漁獲，今年也特別感謝基隆信義天婦羅有限公司大力支持，提供基隆特產天婦羅讓民眾品嚐。

立法委員蔡適應指出，為加強推動基隆特色觀光和當季新鮮海產，當選立委後就拜訪游日興和漁會幹部，建議結合在地產業、美食舉辦特色活動，促成連續4年舉辦海鮮啤酒節，歡迎大家一起來前共襄盛舉。（編輯：方沛清）1080821（飲酒過量 有害健康）

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