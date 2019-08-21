有線電視贊助公益之旅 偏鄉2童交通受阻難圓夢

苗栗信和、吉元有線電視贊助偏鄉學童公益旅遊計畫，學童們21日搭乘遊覽車北上全台唯一的「時刻旅行樂園」，藉由各式VR載具體驗虛擬實境環遊世界的另類旅行樂趣。（翻攝照片）中央社記者管瑞平傳真 108年8月21日

（中央社記者管瑞平苗栗縣21日電）苗栗信和、吉元有線電視今天舉辦公益活動，帶偏鄉弱勢學童到台北體驗VR主題旅遊，透過虛擬實境一圓環遊世界夢；不過2名家住泰安後山學童，因中象道路土石流中斷被迫缺席。

TBC台灣寬頻通訊所屬系統暨經銷商信和、吉元有線電視，贊助苗栗縣偏鄉學童公益旅遊計畫，31名學童今天搭乘遊覽車北上全台唯一的「時刻旅行樂園」，藉由各式VR載具體驗虛擬實境環遊世界的另類旅行樂趣。

TBC信和總經理柳如伶表示，公司秉持取之社會、用之於社會的理念，透過這次VR旅遊圓夢計畫，運用VR科技和虛擬身歷其境的旅行，協助偏鄉學童一圓另類環遊世界的夢想，同時啟發學童的科技領域和世界觀。

信和有線電視資深經理林芳暖指出，VR旅遊計畫針對苗栗縣7至12歲的偏鄉及弱勢學童，這些孩子較少機會出國旅遊，行程安排有VR小學堂、VR動感旅遊，並品嚐旅遊主題套餐，讓學童不出國也能看到世界美景，體驗不同的旅行樂趣。

不過，此次計畫原定33名學童參加，其中2名福基國小棒球隊成員，因家住泰安鄉後山地區，連日降雨造成中象道路土石流災情暫時封閉，交通受阻而未能成行。

福基國小棒球隊教練吳凰指出，參加此次活動的球員大多住在泰安前山地區或苗栗市，唯獨2名即將升小六的孩子住在後山，交通較不方便，家長上午臨時透過Line群組告知無法到場。

他說，球員們剛結束外地比賽，這幾天難得放假，對此行充滿期待，2名隊員被迫臨時缺席，「一定感覺很可惜」。（編輯：李錫璋）1080821