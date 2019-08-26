建置社會安全網 柯文哲：藉此減少自殺率

（中央社記者梁珮綺台北26日電）台北市長柯文哲今天說，107年自殺死亡人數最多的是45歲至65歲，上有老、下有小，稱「壓力世代」，站在政府立場要開辦老人與幼兒照護，並透過社會安全網等建置，減少自殺率。

台北市衛生局即日起至10月31日舉辦「2019世界自殺防治日暨心理健康月系列活動」，包括「說出感受系列影展」「M&M電影院」「大型宣導活動」等，邀請市民看電影、聽講座，關注自己與親友的心理健康。

柯文哲上午出席宣導記者會，致詞時表示，自殺曾是十大死因之一，經過十幾年來的努力，終於掉出排行榜外，不過，自殺人數去年又開始上升。

他說，台北市去年有349人自殺，比前年增加30幾人，站在政府立場，「還是要做一些動作來再次把它降低」。

柯文哲說，從一些研究看來，絕大多數有自殺念頭者不會主動向外尋求協助，儘管尋求幫忙，多半是找親朋好友，並非專業人士，若要做到自殺防治，必須公私協力。

他說，公私協力指的是透過社會安全網彼此關懷，而專業自殺防治中心則是將求助民眾轉介到專業單位，進而減少自殺率。

柯文哲表示，107年自殺死亡人數最多的為45歲至65歲，代表中年者上有老、下有小，稱為「壓力世代」，因65歲以上的人會覺得「人生就是這樣，年輕人則是還搞不清楚人生狀況」。

因此，政府才要開辦老人與幼兒照護，柯文哲說，「以政府的力量來解除壓力世代的壓力，這是我們要去努力的」。

衛生局資料顯示，台北市在102年時，有261人自殺死亡，比例為每10萬人中有9.7人、103年有311人，比例為11.5人、104年有318人，比例為11.8人，105年有308人，比例為11.4人、106年有317人，比例為11.8人、107年為349人，比例為13人。

其中，107年自殺死亡人數較106年增加32人，男性為26人、女性為6人。（編輯：方沛清）1080826

珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若需諮商或相關協助，可撥衛生福利部安心專線「1925」，生命線專線「1995」，或張老師服務專線「1980」。