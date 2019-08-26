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伊達邵國小揭牌 呈現邵族特色歷史文化

最新更新：2019/08/26 18:11
南投縣德化國民小學8月1日更名為伊達邵國小，26日正式揭牌，官方與民間盼更名有助呈現在地歷史文化與族群特色。（南投縣政府提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 108年8月26日
南投縣德化國民小學8月1日更名為伊達邵國小，26日正式揭牌，官方與民間盼更名有助呈現在地歷史文化與族群特色。（南投縣政府提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 108年8月26日

（中央社記者蕭博陽南投縣26日電）有58年歷史的南投縣立德化國民小學8月1日更名為伊達邵國小，今天正式揭牌，官方與民間盼更名有助呈現在地歷史文化與族群特色，並擺脫過去「德化」兩字的威權與殖民涵義。

伊達邵國小位於魚池鄉日月潭畔，當地伊達邵是邵族聚居村落，原名「德化」兩字指「以德化番」且帶有威權與殖民涵義，居民希望學校正名以符合地方歷史、地理及文化背景，縣府根據南投縣政府所屬各級學校校名變更作業要點，陸續召開會議及公聽會，4月2日核定108學年度起變更為南投縣魚池鄉伊達邵國民小學。

南投縣政府祕書長洪瑞智出席揭牌儀式說，為實踐伊達邵社區特色及文化認同，縣府依作業要點召開校務會議、家長座談會、公聽會、校名變更審議委員會，核定變更為伊達邵國民小學，是106年都達國小更名後，南投縣第二所依原住民傳統名稱命名的部落人文小學。

縣議員石慶龍說，經10年溝通和努力，逐漸獲得邵族人、校方認同，透過縣府支持，原德化國小今年8月1日終於正式更名為伊達邵國小，族人都相當高興，感謝縣府重視邵族文化，也希望藉今天辦理揭牌典禮，能增加居民和學童對邵族整體文化和土地認同感。

縣政府教育處表示，當地日月村是現今邵族最大聚居原鄉，在地小學以伊達邵國民小學命名，顯示村民和政府對在地原住民族群的尊重，也有助顯現在地歷史文化與族群特色，且更名日8月1日剛好是原住民族日，意義更是非凡。（編輯：林沂鋒）1080826

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