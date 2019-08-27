苗栗縣近5年招商逾8000億元 鼓勵青年在地就業

（中央社記者管瑞平苗栗縣27日電）苗栗縣政府104年成立「招商服務馬上辦中心」，至今吸引投資逾新台幣8000億元，勞工平均薪資甚至超越台中、台南、高雄等六都縣市，縣長徐耀昌盼提升就業機會吸引青年返鄉。

苗栗縣政府今天舉行招商成果說明會，工商發展處長黃智群簡報指出，「苗栗縣政府招商服務馬上辦中心」104年2月成立，提供單一窗口加速協助企業投資設廠，至今成功吸引280家企業設廠，投資金額逾8031億元，增加逾2萬個在地就業機會。

黃智群表示，吸引廠商投資苗栗，是縣長徐耀昌上任以來重要施政目標，招商馬上辦中心大幅提供廠商到苗栗投資意願，也讓勞工有較高水準薪資所得，根據統計，苗栗縣勞工平均薪資達3萬6670元，超越台中、台南、高雄等「六都」城市，在非六都中排名第4，僅次於新竹縣市和連江縣。

工商發展處指出，近期重大投資案包括台積電竹南先進封測廠建廠計畫，將投資3000億元，位於竹南科周邊特定區、大埔範圍，基地面積約14.3公頃，推估增加2500個以上工作機會，今年8月2日已通過環評小組審查，預計年底前提送環評大會。

另一半導體大廠力晶科技股份有限公司，也將投資2780億元在銅鑼科學園區擴產12吋晶圓廠，預計109年開始建廠。工商處表示，未來將有更多中下游產業進駐，形成產業聚落效應。

此外，在綠能投資部分，上緯新能源投資1000億元；觀光投資部分則有汶水湯元、山河境等國際級溫泉旅館開發及苑裡揚悅等共投資約115億元。

縣長徐耀昌在說明會中表示，縣府將持續營造友善投資、就業環境，吸引年輕人回鄉，可減少在外縣市生活的開支，也能就近照顧家人長輩，希望實現苗栗縣成為「幸福城市」願景。（編輯：方沛清）1080827

苗栗縣政府民國104年成立「招商服務馬上辦中心」，27日舉行招商成果說明會，由工商發展處長黃智群（左）說明目前成果，至今吸引投資逾新台幣8000億元，勞工平均薪資甚至超越台中、台南、高雄等六都縣市。中央社記者管瑞平攝 108年8月27日