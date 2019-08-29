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青少年染毒52%被質疑 高市府：統計基礎不同

最新更新：2019/08/29 15:40
高雄市長韓國瑜稱高雄市青少年染毒比例52%，數據是毒品防制局提供，毒防局29日表示，統計基礎不同。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
高雄市長韓國瑜稱高雄市青少年染毒比例52%，數據是毒品防制局提供，毒防局29日表示，統計基礎不同。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

（中央社記者王淑芬高雄29日電）高雄市長韓國瑜昨天說高雄市青少年染毒比例52%被內政部長徐國勇打臉一事，韓今天表示，數據是毒品防制局提供；毒防局說，統計基礎不同。

韓國瑜在昨天的第4次治安會報指出，毒品危害很嚴重，且樣態多元，牙籤或泡麵都可能是毒品，青少年吸毒者占吸毒人口52%，市府將編反毒歌曲全力宣導反毒，表達吸毒者將不被同儕歡迎，藉此相互影響。

青少年吸毒者占吸毒人口52%比例的說法，徐國勇在臉書貼文指出，警政署調閱近年相關統計數據，2017年查獲施用毒品總人數為4萬8735人，2018年為4萬7651人，而該2年查獲的未成年人施用毒品人數分別為191人、174人，僅占總人數0.39%及0.37%，均未達1%，且呈現下降趨勢，均沒有52%這項數字。

韓國瑜上午出席國際網紅宣傳記者會後受訪做說明，數據是毒防局提供。他指出，0到12歲叫兒童、12到18歲叫少年，18到24青少年，根據毒防局吸毒的數據指出18、17、16歲這些大概統計在52%，這樣的數據令他緊張。

他要求教育局編一些反毒歌曲把毒品趕出校園，勿再殘害下一代孩子，要讓教育界、學校感覺不吸毒的孩子才是高人一等、健康的；吸毒的孩子絕對不能被同學接受。

他說毒品的樣態有340種之多，反毒工作刻不容緩，並宣示，從校園反毒才能確保較成功，市府9月就會開始，在反毒工作上會抓得很緊，全力以赴。

有關52%的數據，毒防局指出，統計今年7月，高中職以下施用毒品共計104人，再依年齡層分布，以17歲、18歲最高，占比達52%，與警政署統計的未成年人占總體施用毒品人數0.37%，兩者統計基礎並不相同。（編輯：黃世雅）1080829

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