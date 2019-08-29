台中州廳修復再利用 中市府將辦說明會傾聽民意

台中市文化局29日表示，有關台中州廳園區再利用方向，市府盼全盤檢討審慎評估，兼顧歷史、文化、民生經濟與環境等面向，後續將舉辦說明會傾聽民意，再與文化部協商。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 108年8月29日

（中央社記者郝雪卿台中29日電）對於台中州廳修復再利用問題，台中市文化局今天表示，由於地方認為應延續原始辦公用途，後續市府將辦理說明會，公開傾聽民意後再與文化部協商，繼續推動文化城中城計畫。

文化部與前市府簽訂合作意向書，研擬修復台中州廳及舊台中市議會所構成的台中州廳園區，修復完成後，由文化部指定國美館負責規劃「國美館台中州廳園區」，不過，傳出台中市政府擬喊卡「國美館台中州廳園區」計畫。

文化局表示，因地方認為應延續台中州廳原始辦公用途，台中州廳園區面積共3公頃，扣除台中州廳後，仍占地2公頃，可供文化部打造新場館，市府非常歡迎，同時希望搭配部分商業設施，讓中西區再造促進經濟。

配合台中文化城中城歷史空間再造計畫，文化局表示，台中州廳、大屯郡役所及州廳附屬建築群修復再利用工程，今年分階段開工，預計民國111年底完工。

台中州廳在日治時代屬高階政府單位，為日治州廳典範之一，也是台灣中部地區政府象徵。民國91年經市府登錄為歷史建築，民國95年指定為市定古蹟，今年4月25日經文化部公告為國定古蹟。

文化局指出，後續市府將辦理說明會，公開傾聽民意後再與文化部協商，並繼續推動文化城中城計畫，讓好的政策延續。（編輯：謝雅竹）1080829