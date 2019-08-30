更多編輯台推薦新聞：
我們與惡的距離推向日本 國際推廣再下一城
娛樂

我們與惡的距離推向日本 國際推廣再下一城

蘋果發表會9/10登場 關注iPhone新配色
科技

蘋果發表會9/10登場 關注iPhone新配色

影片／反送中右眼受傷女子首度發言 呼籲港警停止暴力
兩岸

影片／反送中右眼受傷女子首度發言 呼籲港警停止暴力

專題／勞基法保障住院醫師 醫界憂主治醫師出走
生活

專題／勞基法保障住院醫師 醫界憂主治醫師出走

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

探訪台電祕境之首 南投武界地標成熱門打卡點

最新更新：2019/08/30 18:11
為讓民眾更了解南投縣仁愛鄉武界部落人文風采，並協助推動地方觀光，大觀發電廠30日在武界壩舉辦「礙上武界暨循環經濟宣導活動」，為日前設置完成的「武界」地標舉行正式揭牌儀式，盼增加更多知名度。（大觀發電廠提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真　108年8月30日
為讓民眾更了解南投縣仁愛鄉武界部落人文風采，並協助推動地方觀光，大觀發電廠30日在武界壩舉辦「礙上武界暨循環經濟宣導活動」，為日前設置完成的「武界」地標舉行正式揭牌儀式，盼增加更多知名度。（大觀發電廠提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真　108年8月30日

（中央社記者蕭博陽南投縣30日電）隨著武界部落旅遊日益興盛，台電十大祕境之首的「武界壩」也成為熱門景點，大觀發電廠在前往武界壩途中設置「武界」地標，旅客常駐足拍照留念，成為熱門「打卡點」之一。

來到武界部落，前往武界壩沿途所見的礙子路標及解說牌，基座所用礙子是公元1960年日本製，原本裝在水里鄉明潭電廠鉅工分廠開關場，2017年開關場更新，這些礙子功成身退。

基於循環經濟精神，台電大觀發電廠與大學生組成的「武遠弗界」團隊合作，重新設計將礙子重現在遊客往武界壩必經之路，其中以「武界」這塊地標最受歡迎，大觀發電廠調查，雖然這塊地標才設置不久，但行經遊客停留「拍照率」已達8成以上。

因此，為使民眾更了解武界部落人文風采並協助推動地方觀光，大觀發電廠今天在武界壩舉辦「礙上武界暨循環經濟宣導活動」，為日前設置完成的「武界」這塊地標辦理正式揭牌儀式，盼增加更多知名度。

大觀發電廠副廠長陳世銘說，台電舉辦70週年慶時，2016年曾舉辦「台電十大祕境」網路票選活動，由大觀發電廠管轄的武界壩榮獲祕境之首，漸漸打開雲的故鄉「武界」神祕面紗及目前觀光榮景，歡迎遊客走訪武界，來與這塊「武界」招牌地標合影留念。（編輯：謝雅竹）1080830

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報