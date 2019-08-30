探訪台電祕境之首 南投武界地標成熱門打卡點

為讓民眾更了解南投縣仁愛鄉武界部落人文風采，並協助推動地方觀光，大觀發電廠30日在武界壩舉辦「礙上武界暨循環經濟宣導活動」，為日前設置完成的「武界」地標舉行正式揭牌儀式，盼增加更多知名度。（大觀發電廠提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 108年8月30日

（中央社記者蕭博陽南投縣30日電）隨著武界部落旅遊日益興盛，台電十大祕境之首的「武界壩」也成為熱門景點，大觀發電廠在前往武界壩途中設置「武界」地標，旅客常駐足拍照留念，成為熱門「打卡點」之一。

來到武界部落，前往武界壩沿途所見的礙子路標及解說牌，基座所用礙子是公元1960年日本製，原本裝在水里鄉明潭電廠鉅工分廠開關場，2017年開關場更新，這些礙子功成身退。

基於循環經濟精神，台電大觀發電廠與大學生組成的「武遠弗界」團隊合作，重新設計將礙子重現在遊客往武界壩必經之路，其中以「武界」這塊地標最受歡迎，大觀發電廠調查，雖然這塊地標才設置不久，但行經遊客停留「拍照率」已達8成以上。

因此，為使民眾更了解武界部落人文風采並協助推動地方觀光，大觀發電廠今天在武界壩舉辦「礙上武界暨循環經濟宣導活動」，為日前設置完成的「武界」這塊地標辦理正式揭牌儀式，盼增加更多知名度。

大觀發電廠副廠長陳世銘說，台電舉辦70週年慶時，2016年曾舉辦「台電十大祕境」網路票選活動，由大觀發電廠管轄的武界壩榮獲祕境之首，漸漸打開雲的故鄉「武界」神祕面紗及目前觀光榮景，歡迎遊客走訪武界，來與這塊「武界」招牌地標合影留念。（編輯：謝雅竹）1080830