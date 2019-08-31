號稱舉債變少 議員批台中市民每人負債3.7萬

民進黨台中市議員林祈烽31日指出，審計報告提到，截至107年底為止，台中市1年以上公共債務未償餘額實際數已達新台幣795億餘元，若加計保留數，金額更高達1023億餘元，債務負擔仍然很沉重。（林祈烽服務處提供）中央社記者郝雪卿傳真 108年8月31日

（中央社記者郝雪卿台中31日電）民進黨台中市議員林祈烽今天表示，到7月底為止，台中市民每人負債新台幣3.7萬元，對於市府聲稱舉債變少，根本是玩數字遊戲。市府則回應，將持續努力開源節流。

台中市政府30日召開市政會議，通過109年度總預算案暨附屬單位預算，林祈烽指出，台中市府明年的歲出預算數為1414億9055萬多元，歲出和歲入短差121億多元，雖然比去年略為減少36億多元，但是減少的數字，對市府龐大的債務來說，幾乎沒什麼感覺。

林祈烽表示，審計報告提到，截至107年底為止，台中市1年以上公共債務未償餘額實際數已達795億餘元，如果加計保留數，金額更高達1023億多元，債務負擔仍然很沉重。而截至今年7月底止，台中市民平均每人負擔公共債務是3萬7000元。

林祈烽認為，市長盧秀燕所說的「舉債變少」根本就是在玩數字遊戲，市府的財政負擔依然沉重，歲入歲出連年短絀，都是靠舉債上百億來彌平，「千億負債俱樂部」的問題依然無解。

台中市財政局表示，台中民國105年起即負債破千億，盧秀燕上任後，為兼顧財政穩健及建設，今年上半年成立「台中市財政永續推動委員會」，顯示盧秀燕對財政的重視。

財政局指出，市府均依照「公共債務法」辦理債務舉借，盧秀燕剛上任時舉債空間只剩約88億元，目前約92億元，舉債空間微幅上漲。未來市府將持續努力開源節流，在兼顧財政穩健下，審慎運用經費建設台中，帶給市民美好生活。（編輯：黃世雅）1080831