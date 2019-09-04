清除名間土石流 中央地方合作助災民返家

南投縣名間鄉仁和村8月16日發生土石流，民宅遭泥流侵入，經縣府、水保局、名間鄉公所連日作業，預估再3天可清理完成，讓居民回家。中央社記者蕭博陽南投攝 108年9月4日

（中央社記者蕭博陽南投縣4日電）南投縣名間鄉仁和村8月16日發生土石流，民宅遭泥流侵入，居民被迫借住親友家或安置活動中心，經縣府、水保局、名間鄉公所每天12小時清除，約再3天可清理完成讓居民回家。

名間鄉仁和村日前因雨爆發土石流，導致22戶民宅遭土石侵襲，南投縣政府、行政院農業委員會水土保持局南投分局、名間與集集鄉公所合作，每天花費逾12小時清理土石，按照工程進度估算，約再3天可清理完成，並設置相關臨時擋土設施，助居民返回重建家園。

南投分局祕書陳存凱表示，水保局災害發生後第一時間出動重機械進駐清淤，並利用鋼軌樁與鋼板，就地利用現地土砂作為導流堤，再用太空包裝土砂建立臨時排水路，避免發生二次災害，也感謝縣政府與公所協助，使清淤作業更順利，按照進度約再3天可完成。

縣政府表示，現場估約4萬5000立方公尺土砂崩塌，災後縣長林明溱多次前往關心災民並發放補助金；災後水保局與名間鄉公所每天出動6輛挖土機、1輛推土機、14輛卡車清淤，由於土砂量龐大，縣府協調集集鎮公所運往當地合法土資場，並協助申請清運卡車路權。

縣府指出，後續將提報災害復建工程，重建損毀的橋梁、護岸、道路，並由水保局協助整治崩塌區域野溪，中央與地方政府齊心協力，清理並重建災區讓居民早日回到家園。（編輯：方沛清）1080904