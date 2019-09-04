台北畜產公司新任總經理 姚量議回鍋

台北畜產公司4日宣布新總經理人選，由姚量議回鍋接任。姚量議表示，去年請辭是因尊重人事變動，也尊重新董事長人事權，是配合制度和董事長決定。（市場處提供）中央社記者劉建邦傳真 108年9月4日

（中央社記者劉建邦台北4日電）台北畜產公司今天宣布新總經理人選，由姚量議回鍋接任。對於外界質疑接任總經理是酬庸，姚量議說，就算不當總經理，也是持續為土雞等肉品產業打拚，接任後會用表現獲取認同。

前台北畜產運銷公司總經理姚量議去年6月以完成階段性任務為由請辭，後轉任中央畜產會副執行長。台北市長柯文哲今年3、4月赴南部參訪時，外界發現姚量議陪同柯文哲出席，並牽線讓柯文哲與地方產業座談。

台北畜產公司今天召開董事會，會中宣布由姚量議接任總經理。畜產公司的股權，台北市政府占48%、士林區農會34%，家禽販運商9%、肉品販運商9%；董事會共11席，包含北市府5席、士林區農會4席、家禽及肉品販運商各1席。

台北畜產公司指出，董事長葉文忠在董事會提名姚量議接新總經理職務，共9名董事出席，經討論後一致通過，並同意聘任。

姚量議回鍋擔任畜產公司總經理，被外界認為酬庸。姚量議在董事會後，接受媒體聯訪時說，要視外界認為的酬庸定義，各自理解不同，他不在意外界說法，因他從小就在養雞場長大，對畜產產業熱情不用多說，就算他不擔任總經理，仍會持續為土雞等肉品產業努力，未來將透過表現，爭取外界認同。

他表示，去年請辭是因尊重人事變動，也尊重新董事長人事權，是配合制度和董事長決定。

他說，北畜總經理月薪為新台幣8萬元，但先前在中央畜產會工作時的薪水還比較多，若外界認為他是因酬庸才接任總經理，他不在意，因為可實質替畜產產業做事。

至於柯文哲日前南下參訪時曾陪同在旁。姚量議指出，身為當地人，知道地方業者對台北市的市場有許多期待，且也想多了解相關議題，才會促成柯文哲與當地業者會面，未來若產業有需求，非上班時間，會配合北市府政策，陪同柯文哲下鄉。

他說，上任後會推動畜產公司自有產品，並透過行銷讓年輕人願意接受土雞等肉品，除跟農會合作外，也不排除與其他超市等通路合作，讓國產畜產肉品走入民眾生活。

市場處指出，畜產公司新總經理姚量議為雞農出身，曾任財團法人中央畜產會副執行長、畜產公司常務董事及總經理，對禽畜產業熟稔，熟悉公司運作。將要求姚量議對公司人員任用、市場改建、營運制度及場域管理問題，進行通盤檢討。（編輯：李錫璋）1080904