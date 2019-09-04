鶴岡文旦柚溜滑梯採收 毀損率低又省時

花蓮瑞穗鄉有一片文旦柚園因種在山坡地，採收困難，柚農自創「溜滑梯採收法」，拉起50公尺長農用黑網充當滑梯，省下多名採收人力，還有省時、低毀損率的優點。（Namoh．Arang提供）中央社記者張祈傳真 108年9月4日

（中央社記者張祈花蓮縣4日電）花蓮瑞穗鄉有一片文旦柚園因種在山坡地，採收困難，提高工價也請不到員工，部落柚農自創「溜滑梯採收法」，拉起50公尺長農用黑網充當滑梯，文旦柚順著黑網直達農用搬運車。

參與採收、行銷的鶴岡長老教會牧師Namoh．Arang接受中央社記者訪問表示，他們的文旦果園面積約1公頃，位在坡度35度到45度的山坡地，採收工人爬上怕下很費力，加上果實掉落找不回，採收過程常常是採1顆掉5顆。

Namoh．Arang說，山坡地採收工錢比平地高2倍，加上超過5成的毀損率，本來就已經勉強苦撐了，去年還面臨找不到工人的窘境，教會成員集思廣益，想出既然文旦柚都會滾落，那就用溜滑梯的方式滾到籃子裡。

去年首度嘗試溜滑梯採收法，Namoh．Arang說，因沒有經驗，黑網拉太緊，導致文旦柚滾出網外，滾進車內的文旦柚也因為少了緩衝，直直撞進造成損害，毀損率仍有3成，但已有明顯進步。

有了去年的經驗，鶴岡柚農今年推出「文旦柚溜滑梯2.0」，將長50公尺、寬3公尺的黑網綁在至高處柚子樹上，下端綁在農用車內，呈現自然垂吊、不碰地的U字型，農民沿著黑網採收文旦柚，只要放上黑網，不用1分鐘就抵達路面，黑網摩擦還兼顧緩衝、清潔及保護作用。

Namoh．Arang說，升級後的文旦柚溜滑梯效果顯著，原本1星期採收時間縮短到4天，毀損率降到1成左右，就算找不到工人也不怕，他透露，目前正在研發「文旦柚溜滑梯3.0」，目標明年達到零毀損率。（編輯：黃世雅）1080904