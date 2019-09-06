百艘船舶出航護駕 北台灣媽祖文化節登場

（中央社記者沈如峰宜蘭縣6日電）「2019北台灣媽祖文化節－蘭陽媽祖護台灣」今天起登場，100多艘船舶上午護送80多尊媽祖神尊從南方澳漁港出發前往頭城烏石港，之後展開為期3天的陸上遶境民俗慶典活動。

2004年為慶祝台北建城120周年，加上宗教界建議，每年都會恭請「小基隆福成宮」金面媽祖重回台北城。2006年起，共同禮請北台8縣市友宮會香，擴大為「北台灣媽祖文化節」跨縣市輪值民俗活動。

今年「北台灣媽祖文化節」首度輪到宜蘭縣主辦，由供奉金媽祖的蘇澳南天宮擔任「主祀」廟宇。由於媽祖是民間尊稱的航海之神，保佑海上漁船與漁民安全，因此今年活動在縣府協助下，特別首度規劃海陸兩棲遶境活動。

今天上午6時許，來自各地約80尊媽祖神尊由信徒護送到南天宮集結後，宜蘭縣長林姿妙率各鄉鎮首長在南天宮主持起駕儀典及海巡啟航儀式，再由88艘蘇澳區漁會漁船及13艘賞鯨船，還有1000多名信徒護送各媽祖神尊之下，分別搭船魚貫出港前往頭城烏石港，南天宮金媽祖神像也在眾人合力下請到船上安座，海巡署及海軍還出動巡邏艇與艦船，在港內航道兩側灑水為出海的遶境船隊祈福，場面壯觀。

經過海上祈福遶境後，船隊約在上午10時陸續抵達頭城烏石港，下午展開為期3天、總長約58公里的陸上遶境，沿途行經縣內主要廟宇；8日傍晚，南天宮金媽祖神像回鑾後，將在南方澳漁港舉辦「媽祖之夜」福宴饗宴，現場安排蘭陽戲劇團與知名影歌星表演。

林姿妙說，這次活動期間是她日前向媽祖以擲筊方式，連續獲得10次聖筊所決定，呼籲大家共同參與，作伙來迎媽祖，體驗蘭陽媽祖特有文化，並藉由活動祈求國泰民安、風調雨順。（編輯：林沂鋒）1080906