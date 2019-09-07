灌溉新希望 馬祖家扶獎學金助童安心上學

（中央社馬祖7日電）馬祖家扶中心今天在連江縣衛生福利局舉辦獎助學金頒獎典禮，計頒發新台幣14萬2000元，共28名國小、國中、高中及大專生受惠，並頒發孩童所需學習用品，如參考書、書包等。

獲獎同學之一的小靜，上台與大家分享這一年來參與家扶少年展力方案的心得。小靜分享這一年經歷了肢體表演課、台灣青年交流活動與柬埔寨國際志工服務，在過程中學到團隊分工合作、敢於表達想法以及獨立生活等。小靜透過自己的故事鼓勵其他同學，有機會能多參與不同的活動，除了拓展視野外，在過程還會有意想不到的收穫。

小靜母親分享，從沒想過小靜能站在舞台上主持活動，也沒想過小靜可以用英文帶領活動，過往小靜不愛出門、不喜歡與人互動，而現在充滿自信與笑容，也願意嘗試參與不同的活動，看著小靜這一年來的成長與改變，小靜的母親感到欣慰與感謝。

家扶中心也針對個別孩童的需求提供參考書、球鞋、水彩組等學習用品，為每位孩童添購學習所需用品，讓孩童的求學道路更加順遂，同時也減輕家庭開學時的經濟負擔，讓孩童能安心、快樂的上學去。

家扶中心扶幼主委陳書建表示，教育是弱勢孩子翻轉貧窮的重要途徑，透過頒發獎助學金，讓每位經濟弱勢孩童皆能穩定順利的就學，也邀請馬祖鄉親共同參與家扶扶幼工作，幫助更多馬祖地區的兒少（劃撥帳號：50355721、戶名：馬祖家扶中心）。（編輯：張銘坤）1080907