更多編輯台推薦新聞：
影片／納達爾晉美網男單決賽 力拚第19座大滿貫冠軍
運動

影片／納達爾晉美網男單決賽 力拚第19座大滿貫冠軍

花蓮黎明教養院扮身障者守夜人 獲總統文化獎
生活

花蓮黎明教養院扮身障者守夜人 獲總統文化獎

日本科學家發現新種恐龍 命名為神威龍
科技

日本科學家發現新種恐龍 命名為神威龍

專題／勞基法保障住院醫師 醫界憂主治醫師出走
生活

專題／勞基法保障住院醫師 醫界憂主治醫師出走

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
金門醫院急診暴力 縣衛生局長酒後對醫生動粗
首頁 / 地方

灌溉新希望 馬祖家扶獎學金助童安心上學

最新更新：2019/09/07 16:21
馬祖家扶中心7日舉辦獎助學金頒獎典禮，今年計有28名不同年齡層的學子受惠，盼透過頒發獎助學金，讓每位經濟弱勢孩童皆能穩定順利的就學。（馬祖家扶中心提供）中央社　108年9月7日
馬祖家扶中心7日舉辦獎助學金頒獎典禮，今年計有28名不同年齡層的學子受惠，盼透過頒發獎助學金，讓每位經濟弱勢孩童皆能穩定順利的就學。（馬祖家扶中心提供）中央社　108年9月7日

（中央社馬祖7日電）馬祖家扶中心今天在連江縣衛生福利局舉辦獎助學金頒獎典禮，計頒發新台幣14萬2000元，共28名國小、國中、高中及大專生受惠，並頒發孩童所需學習用品，如參考書、書包等。

獲獎同學之一的小靜，上台與大家分享這一年來參與家扶少年展力方案的心得。小靜分享這一年經歷了肢體表演課、台灣青年交流活動與柬埔寨國際志工服務，在過程中學到團隊分工合作、敢於表達想法以及獨立生活等。小靜透過自己的故事鼓勵其他同學，有機會能多參與不同的活動，除了拓展視野外，在過程還會有意想不到的收穫。

小靜母親分享，從沒想過小靜能站在舞台上主持活動，也沒想過小靜可以用英文帶領活動，過往小靜不愛出門、不喜歡與人互動，而現在充滿自信與笑容，也願意嘗試參與不同的活動，看著小靜這一年來的成長與改變，小靜的母親感到欣慰與感謝。

家扶中心也針對個別孩童的需求提供參考書、球鞋、水彩組等學習用品，為每位孩童添購學習所需用品，讓孩童的求學道路更加順遂，同時也減輕家庭開學時的經濟負擔，讓孩童能安心、快樂的上學去。

家扶中心扶幼主委陳書建表示，教育是弱勢孩子翻轉貧窮的重要途徑，透過頒發獎助學金，讓每位經濟弱勢孩童皆能穩定順利的就學，也邀請馬祖鄉親共同參與家扶扶幼工作，幫助更多馬祖地區的兒少（劃撥帳號：50355721、戶名：馬祖家扶中心）。（編輯：張銘坤）1080907

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報