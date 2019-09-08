拍攝騎單車出勤短片 嘉市消防宣導珍惜救護資源

（中央社記者葉子綱嘉義市8日電）嘉義市政府消防局第一大隊德安分隊接獲救災通報緊急出動，到了停車間卻發現沒有救護車了，急中生智雙人組揹起裝備、踩著單車賣力向前，在逗笑之餘，宣導珍惜救護資源。

嘉義市政府消防局今天表示，內政部消防署統計，近幾年全國消防緊急救護，每年約110萬次，平均一天約3017.7次，換算不到30秒就出勤一次，這些緊急救護真的就迫切需要救護車嗎？答案是未必，當出勤次數持續增加，非需要者的緊急救護將排擠真正需要者的緊急救援。

嘉市消防局指出，消防署將每年9月9日訂為全國救護日，在7日至13日的救護週舉辦系列宣導活動，希望提升民眾自救能力，並呼籲珍惜救護資源，避免濫用救護車，德安分隊臉書粉絲專頁新發布騎單車救援影片，值得觀看和省思。

嘉義市政府消防局第一大隊德安分隊由隊員陳俞君構思劇情，由隊員陳耀民、黃信嘉演出，以揹裝備、騎腳踏車出勤救護，比喻救護車出勤後，下一名需要救護車的民眾等候時間就會增加，可能因此面臨生命危急關卡，宣導珍惜緊急救護資源。

嘉市消防局表示，預防火災、搶救災害和緊急救護，都需要出動救護車，其中以緊急救護案件逐年攀升，每一地區分配的救護車數量畢竟有限，頻增的出勤次數，令緊急救護工作捉襟見肘，希望藉著宣導短片，喚起民眾珍惜救護資源的觀念與行動。（編輯：李錫璋）1080908