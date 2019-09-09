苗124線落石不斷 預警性封路單線雙向通車

苗栗縣政府工務處9日指出，苗124線22.6公里因近期強降雨造成土石坍塌，雖經數次搶通，仍有落石情況，除加強監控即時路況，為了安全起見，也封閉一線車道，車輛採單線雙向通行。（苗栗縣政府工務處提供）中央社記者管瑞平傳真 108年9月9日

（中央社記者管瑞平苗栗縣9日電）苗栗縣政府工務處今天指出，苗124線22.6公里因近期強降雨造成土石坍塌，雖經數次搶通，仍有落石情況，除加強監視即時路況，也進行預警性封路措施，採單線雙向通車。

苗栗縣三灣鄉通往南庄鄉苗124線道路22.6公里，獅頭山牌樓附近，於8月11日發生大規模土石坍塌意外，導致雙向交通受阻，工務處派員搶通後，不料最近又碰上連日強降雨，陸續傳出落石不斷。

苗栗縣政府工務處副處長詹彩蘋指出，由於山壁上還有土石鬆動跡象，目前已清除路面落石，加強監控即時路況，同時報請中央核列災害搶修工程，但為了安全起見，封閉一線車道，車輛採單線雙向通行。

工務處提醒遊客及用路人，行經該路段務必小心慢行，注意山壁落石，或可提前改道行駛苗124乙線進出，避免影響出遊行程。（編輯：卞金峰）1080909