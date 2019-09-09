鼓勵反賄選 新竹市寄檢舉專用信封給市民

新竹市政府9日舉辦「賄選零容忍、全民動起來」記者會，市長林智堅（右3）宣布已啟動第二預備金、新台幣1000萬元作為警察查賄破案獎金，且為推廣全民反賄，市府也特別準備「一戶一信封」，共16萬張檢舉賄選專用信件，盼大家一起反賄選，共創良好選舉環境。中央社記者魯鋼駿攝 108年9月9日

（中央社記者魯鋼駿新竹市9日電）新竹市政府今天召開宣誓「賄選零容忍、全民動起來」記者會，市長林智堅表示，已啟動第二預備金1000萬元作為警察查賄破案獎金，並寄出檢舉專用信封給市民，鼓勵反賄選。

林智堅表示，總統及立委選舉日逐漸接近，市府特別動支第二預備金新台幣1000萬元，提供第一線警察同仁作為破案及績效獎金，鼓勵警察全力查賄。

林智堅指出，為推廣全民反賄，市府準備「一戶一信封」，共16萬張檢舉賄選專用信件，信封上印有抓賄方式及管道，只要查證屬實就提供檢舉人最高1500萬元獎金，盼大家一起反賄選，共創良好的選舉環境。

新竹地方檢察署檢察長王文德指出，去年地檢署共起訴86件賄選案，竹市只占6件，總起訴人數244人，竹市僅14人，而在10件當選無效的判決中，新竹市一件都沒有。

法務部廉政署副署長侯寬仁表示，買票、賣票都有刑責，如民眾發現有人賄選，請向調查站、警察局及地檢署檢舉。檢舉正副總統候選人賄選者最高獎金新台幣1500萬元，檢舉立法委員候選人賄選者最高獎金1000萬元，並絕對保密檢舉人身分。（編輯：李錫璋）1080909