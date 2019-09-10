挑戰沈智慧 政治素人莊競程出征中市立委

（中央社記者郝雪卿台中10日電）台中市立委第五選區（北、北屯區）向來是綠營艱困選區，民進黨在選前4個月決定徵召交大助理教授莊競程披掛上陣，他今天受訪表示，希望以自己專業回饋鄉里，並造福鄉親。

台中市立委第五選區（北、北屯區）在盧秀燕選上台中市長後，補選後由國民黨籍的沈智慧當選，這次沈智慧再獲國民黨提名尋求連任，而民進黨人選則在選前4個月才宣布徵召莊競程參選，總統蔡英文於6日到台中市的行程中，也特別推薦政治素人莊競程。

從小在北屯成長的莊競程，是民進黨資深台中市議員曾朝榮的外甥，今年39歲，台灣大學醫學工程研究所博士，擔任交通大學生醫工程研究所助理教授，才獲民進黨徵召不久，最近臉書就出現「拉下曾姪子莊競程」的特定社團，讓選戰升溫不少。

莊競程表示，他靠自己努力讀到博士學位，這次參選，也只是想將他在生醫領域的專業，回饋鄉里並造福鄉親，希望未來能進行一場理性及乾淨的選舉。

身為曾朝榮的外甥，難免受到外界檢視，莊競程指出，每一個人都會有親朋好友，而這些人都是支持他參選的最大動力。台中市北區、北屯區長期被視為民進黨的艱困選區，面對政壇老將沈智慧，這場選戰不好打，但他一定會全力以赴，「翻轉北北屯，有志競程」。

挑戰艱困選區，莊競程說，以民進黨最近3屆在北北屯區的得票，均落在38%到40%區間，因此要順利翻轉約20%的中間選民，民進黨才有勝選的機會。

莊競程說，最近他在地方基層拜訪時，很多的民眾都告訴他，厭倦了台灣政治鬥爭的生態，希望看到沒有太多政治味的素人，且又具有專業學識的人，能夠幫民眾發言、謀取福利，讓他對選戰充滿信心，堅信2020北北屯區可望藍天變綠地。（編輯：林沂鋒）1080910