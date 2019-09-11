兒收兵單失聯 母求助尋人高手警官6小時找到他

新北市謝姓男子接到兵單後離家失蹤，謝男母親（左）擔心兒子成了逃兵，焦急跑到基隆向尋人高手基隆第一警分局組長許耀彬（右）求助，許耀彬不負所託，6小時找到謝男，謝男10日已在高雄順利入伍。（翻攝照片）中央社記者王朝鈺傳真 108年9月11日

（中央社記者王朝鈺基隆市11日電）新北市謝姓男子接到兵單後離家失蹤，謝母擔心兒子成了逃兵，焦急跑到基隆向尋人高手基隆第一警分局組長許耀彬求助，許耀彬不負所託，6小時找到謝男，謝男在昨天順利入伍。

警方今天表示，24歲謝姓男子上個月接到兵單，9月10日要報到入伍，因謝男個性內向擔心無法適應團體生活，8月29日斷了音訊就此失蹤，謝母焦急到處尋找但音訊全無，只好向附近派出所報案。

謝母等了10天，眼看入伍報到日就快到了，擔憂孩子成了逃兵，在萬念俱灰下看到新聞報導基隆有名尋人警官，9日上午一早便搭車到第一警分局門口等著組長許耀彬上班，拜託許耀彬能讓兒子在入伍前平安歸來。

經許耀彬和懷孕5個月的第一警分局第三組警員劉侑芸抽絲剝繭，發現謝男的手機定位在桃園中壢一帶，加上從謝男臉書（Facebook）得知他與一名女性友人互動頻繁，兩者間有地緣關係，警方立即南下找人，經由這名女性友人提供訊息，終於在中壢找到謝男。

謝男見警方上門訝異不已，許耀彬向謝男勸說，「母親為了找你特地到基隆求助，找到快崩潰了」，現在當兵役期很短，天氣太熱也不能出操，且軍隊管理很人性化，就把服役當成夏令營，試著過著團體生活也不錯，且逃兵會被通緝，後果不堪設想。

許耀彬隨後打電話給謝母，謝母對警方在6小時找到失蹤10天的兒子，驚訝到無法言語，母子倆透過電話對談不禁淚流滿面。許耀彬說，昨天上午收到謝男傳LINE訊息，提到他已在高雄入伍，非常感謝警方費盡心力找到他，讓他能順利入伍。（編輯：卞金峰）1080911