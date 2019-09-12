布農族傳說秘境曝光 鄉公所盼幫地方拚觀光

（中央社記者盧太城台東縣12日電）台東縣延平鄉長輩流傳某一棵榕樹下有黃金，附近還有一片樹型幻化奇特，宛如妖精的七里香原始林，鄉公所經過深思熟慮，決定讓這2處秘境曝光，幫地方拚觀光。

前延平鄉桃源村長伊藍．明基努安10年前，在延平鄉靠近山腰的上里部落，發現一片罕見的七里香原始林，裡面的七里香讓人嘆為觀止，宛如大地雕塑，依地形生長的樹幹，蒼勁有力、幻化奇特，像電影中的樹妖。

後來地方人士自組巡守隊守護天然資源，同時延平鄉公所編列預算調查，總計有500多棵，超過百歲的有300多棵。這幾年鄉公所還修築了步道，希望讓這片七里香能朝向觀光規畫。

今天上午，上里部落的「卡米莎度樹屋園區」開幕，鄉長胡黃廣文也宣布有條件開放七里香原始林。他表示，將這布農族的秘境分享給大家，也希望大家一起來保護這塊珍貴的景觀，希望遊客能和布農族人一樣愛護這裡。

另外，七里香原始林入口不遠處，有一棵百年榕樹，樹冠上百平方公尺，是布農族長輩口中的黃金榕樹。

伊藍．明基努安說，這棵黃金榕樹過去是進入內本鹿的日本警察駐在所，日本警察種下2棵雀榕。老一輩的說，日本政府撤離時，曾在樹下埋黃金，為了不讓人開挖，用石頭堆砌，只有口耳相傳，成為傳說中的黃金樹，至今沒人去開挖，可能因為土地登記私人的關係。

伊藍．明基努安表示，現在黃金樹這塊私人土地成立卡米莎度樹屋園區，配合七里香原始林，規畫步道生態導遊為延平鄉拚觀光，有興趣的民眾可透過延平鄉公所或是和卡米莎度樹屋園區聯絡。（編輯：黃世雅）1080912