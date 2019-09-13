小花蔓澤蘭每公斤8元收購 花蓮目標清165公噸

極具威脅性的世界級惡性雜草小花蔓澤蘭生長速度驚人，花蓮林區管理處及縣府合計以每公斤新台幣8元收購，今年收購目標165公噸，花蓮林管處呼籲民眾協助從住家附近除蔓做起。（花蓮林區管理處提供）中央社記者張祈花蓮傳真 108年9月13日

（中央社記者張祈花蓮縣13日電）外來種小花蔓澤蘭生長速度驚人，台灣最早於民國89年在花蓮發現蹤跡，至今已遍布全台低海拔林地，花蓮林區管理處、縣政府以每公斤新台幣8元收購，今年收購目標165公噸。

小花蔓澤蘭原產中南美洲，因強勢入侵特性而名列世界保育聯盟「世界百大入侵物種」名錄，是極具威脅性的世界級惡性雜草。

花蓮林區管理處表示，89年報載在花蓮發現小花蔓澤蘭危害情形後，至今遍布全台低海拔林地，遭蔓藤覆蓋纏勒的植株，會因光合作用受阻而枯萎死亡。

花蓮林管處自100年起，每年補助1公斤5元收購小花蔓澤蘭，花蓮縣政府則從105年加碼補助每公斤3元，合計以每公斤8元收購。

花蓮縣政府農業處長羅文龍表示，3年來收購已達430公噸，今年目標收購165公噸，其中萬榮鄉、玉里鎮、光復鄉、瑞穗鄉、花蓮市、卓溪鄉、富里鄉、壽豐鄉及豐濱鄉等入侵嚴重地區，則加碼補助公所僱工清除。

羅文龍指出，收購後的小花蔓澤蘭植體由鄰近掩埋場處理，以目前收購量最大的萬榮鄉公所為例，不到一個月已收了50公噸，全數委由鄰近鳳林鎮協助處理。

花蓮林管處呼籲，民眾可從住家附近除蔓做起，將小花蔓澤蘭的植株根部徹底挖除，綑綁後放入黑色大塑膠袋內靜置枯萎，或曬乾後燒毀，減緩小花蔓澤蘭散布速度。（編輯：張雅淨）1080913