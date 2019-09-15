台東廣原小熊 布農族耆老命名Mulas

（中央社記者李先鳳台東縣15日電）台東縣海端鄉廣原村7月27日遭村民發現落單的台灣黑熊幼熊，經部落耆老等討論後，於中秋節慶祝活動上宣布小熊名為Mulas，布農族語有堅忍不拔、刻苦耐勞的意思。

廣原小熊經海端鄉廣原村大埔與龍泉部落長輩、耆老等討論後，決定幫小熊命名姆拉斯（Mulas）。

林務局台東林區管理處今天表示，因小熊為小母熊，恰巧廣原村長也為女性，因此決定以村長的布農族名Mulas為名，有象徵堅忍不拔、刻苦耐勞的精神；另懸鉤子（野草莓）布農族語也叫Mulas。

台東林管處解釋，布農族命名、取名透過家族長輩依傳統命名來昭告族人的文化至今仍延續著，命名過程中是要告訴所有與會的族人，這孩子是這家族的新成員，大家都有責任與義務來教導，也會請眾人在孩子的面前喊他的名字，讓大家都記得。

此次將傳統文化運用在小熊命名的過程，可以將原本的意義讓族人知道，更重要的是要告訴族人，這隻小熊是部落的新成員，族人對牠有保護與關愛的責任，願小熊能健康長大，重返森林。

台東縣海端鄉廣原村民王萬有於7月27日在香蕉園救回遭兩隻狗追逐的台灣黑熊幼熊，隨後通報台東林管處接手處理，經過10天等待母熊的照養期落空後，與專家研議，決定移地持續照養至1歲後，再擇地野放。（編輯：戴光育）1080915