更多編輯台推薦新聞：
早安世界》九二一震後50小時救出生還者 土耳其救難隊憶現場故事
早報

早安世界》九二一震後50小時救出生還者 土耳其救難隊憶現場故事

印尼森林火災激增、郭台銘退出國民黨...一週大事看這裡
一週大事

印尼森林火災激增、郭台銘退出國民黨...一週大事看這裡

中秋假期大啖烤肉月餅 涼性食物幫身體滅火
生活

中秋假期大啖烤肉月餅 涼性食物幫身體滅火

專題／小遊戲代價大 資安戰從下載APP就開始
產經

專題／小遊戲代價大 資安戰從下載APP就開始

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
認為川普勇於突破 游錫堃倡議台美建交
首頁 / 地方

台東廣原小熊 布農族耆老命名Mulas

最新更新：2019/09/15 10:17

（中央社記者李先鳳台東縣15日電）台東縣海端鄉廣原村7月27日遭村民發現落單的台灣黑熊幼熊，經部落耆老等討論後，於中秋節慶祝活動上宣布小熊名為Mulas，布農族語有堅忍不拔、刻苦耐勞的意思。

廣原小熊經海端鄉廣原村大埔與龍泉部落長輩、耆老等討論後，決定幫小熊命名姆拉斯（Mulas）。

林務局台東林區管理處今天表示，因小熊為小母熊，恰巧廣原村長也為女性，因此決定以村長的布農族名Mulas為名，有象徵堅忍不拔、刻苦耐勞的精神；另懸鉤子（野草莓）布農族語也叫Mulas。

台東林管處解釋，布農族命名、取名透過家族長輩依傳統命名來昭告族人的文化至今仍延續著，命名過程中是要告訴所有與會的族人，這孩子是這家族的新成員，大家都有責任與義務來教導，也會請眾人在孩子的面前喊他的名字，讓大家都記得。

此次將傳統文化運用在小熊命名的過程，可以將原本的意義讓族人知道，更重要的是要告訴族人，這隻小熊是部落的新成員，族人對牠有保護與關愛的責任，願小熊能健康長大，重返森林。

台東縣海端鄉廣原村民王萬有於7月27日在香蕉園救回遭兩隻狗追逐的台灣黑熊幼熊，隨後通報台東林管處接手處理，經過10天等待母熊的照養期落空後，與專家研議，決定移地持續照養至1歲後，再擇地野放。（編輯：戴光育）1080915

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報