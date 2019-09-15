桃園新勝社飛龍團日本演出 台灣文化行銷國際

桃園市受邀參加日本「成田傳統藝能祭」，由市府秘書處長顏子傑（前左）率領大溪區新勝社飛龍團前往，除擔任開幕式首組表演團體，也在遊街活動打頭陣。（桃園市政府秘書處提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 108年9月15日

（中央社記者吳睿騏桃園15日電）桃園市大溪區具百年歷史的新勝社飛龍團，今年獲邀參加日本「成田傳統藝能祭」，不但擔任開幕式首組表演團體，也在遊街活動中打頭陣，將台灣的在地廟會文化行銷到國際舞台上。

桃園市政府秘書處今天發布新聞稿表示，桃園市連續3年受邀參加「成田傳統藝能祭」活動，今年由秘書處長顏子傑代表桃園市長鄭文燦，率領具百年歷史的大溪區新勝社飛龍團前往參訪，除了擔任開幕式首組表演團體，也在遊街活動打頭陣，生動的演出讓日本遊客驚呼聲連連搶著合照，成功的將桃園傳統技藝文化輸出到日本。

顏子傑指出，舞龍常出現在台灣廟會祭典及重要慶祝場合，具有祈求風調雨順、國泰民安寓意，但因表演時相當耗費體力，因此新勝社特別精挑25名舞龍手，更重新編排訓練演出，將傳統廟會文化呈現在日本觀眾面前，也成功的將桃園行銷到國際。

顏子傑此行也轉交鄭文燦的親筆慰問信給成田市長小泉一成，表達對颱風造成嚴重災害的關心外，也展現對雙方締結友好城市3年的珍惜之意。隨後也前往千葉縣廳拜會，轉達鄭文燦關心千葉風災的心意，期望桃園和日本的友好城市可以持續進行深度、多元的實質交流，延續雙方城市友誼，也強化互動交流。（編輯：李錫璋）1080915

桃園大溪已有百年歷史的新勝社飛龍團今年代表桃園市跨海前進日本「成田傳統藝能祭」演出，將傳統廟會文化在日人面前呈現，也成功將桃園行銷到國際。（桃園市政府秘書處提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 108年9月15日