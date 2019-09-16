林智堅化身小智老師 教導學童地震保命三要領

新竹市長林智堅（右5）16日到大庄國小陪伴學童演練地震緊急避難，並教導孩童「趴下、掩護、穩住」地震保命3要領。（新竹市消防局提供）中央社記者魯鋼駿傳真 108年9月16日

（中央社記者魯鋼駿新竹市16日電）九二一大地震即將滿20年，新竹市長林智堅今天到位在香山區的大庄國小陪孩童演練地震緊急避難，並教導學生「趴下、掩護、穩住」地震保命三要領。

新竹市大庄國小今天舉行地震緊急避難演練，林智堅到校化身「小智老師」，教導學生如何使用「防災頭套」，也複習保命三要領「趴下、掩護、穩住」，叮嚀孩子遇到地震的時候不要緊張，要保護自己。

林智堅說，台灣是位在地震帶上的國家，為了照顧好每個孩子，新竹市政府長年贈予小一生防護頭套，不僅可在避難中發揮效果，日常也可作為午安枕或靠墊使用，已獲得到不少家長肯定，未來將持續推動。

新竹市消防局長李世恭指出，防災頭套可於地震發生時保護學童頭部，防止孩子遭掉落物品砸傷頭部，也可空出雙手幫助避難逃生，有效保障孩子們的生命安全。

李世恭說，新竹市消防博物館獲得文化部經費補助，目前修整中，預計今年底對外開放，其中設有地震體驗室，屆時可讓民眾演練正確的地震保命3步驟，加強防災的意識、知識。（編輯：李錫璋）1080916