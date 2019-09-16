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澎湖雙語教育結合海洋保育 在地與國際連結

最新更新：2019/09/16 21:23

（中央社澎湖16日電）澎湖縣政府今天表示，國立澎湖科技大學將與菲律賓州立大學姊妹校合作，在馬公、中正、嵵裡、石泉、風櫃、龍門、文光、中山等8所小學進行海洋教育雙語教學實習。

澎科大為加速推動澎湖地區雙語教學，提出「深耕離島雙語教育－結合在地特色的國際海洋保育小尖兵養成計畫」，現正努力爭取教育部大學社會責任實踐計畫，將引進菲律賓州立大學（Cavite State University，CvSU)英文系與教育系學生前來澎湖實習，以雙語教導澎湖地區8所國小學生海洋教育。

澎湖縣長賴峰偉今天接見澎科大校長翁進坪表示，藉由外師教學，擴大學生視野，培養在地具有雙語能力的國際海洋保育小尖兵，他樂觀其成，期望透過計畫的推動，共創「澎湖縣、澎科大、CvSU」的三贏。

賴峰偉說，英語是全世界公認的通用語言，應從小透過正式、非正式或潛在課程，以及各項活動，讓孩子在學習過程中提昇英語能力，進而涵養英語學習興趣，使英語自然而然成為生活中的語言。

翁進坪表示，這項計畫是把CvSU與澎科大的學生採配對方式組成小老師教學小組，以一中一外協同方式至國小端進行教學，課程內容以「海洋教育」為主軸，除強化雙語學習外，也結合澎湖在地特色。此外，也將輔導國小學童的小學英檢，以鼓動學習風潮。(編輯:孫承武)1080916

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