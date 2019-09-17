整個果實都可利用 木虌果蜜餞豐富伴手禮

（中央社記者盧太城台東縣17日電）台東新興特色作物–木虌果，栽種面積逐漸增加，台東區農改場為了讓木虌果達到全果可利用，最近推出木虌果蜜餞，讓台東的伴手禮更豐富。

果實外表澄紅亮眼的木虌果，因富含茄紅素等機能性成分，成為台東地區近年來新興的特色作物，目前栽種的面積約10公頃。

農民對木虌果的利用，均著重於假種皮 （包裹種子的鮮紅自組織），因含有豐富的植化素，如類胡蘿蔔素之茄紅素與β-胡蘿蔔素等，多應用於食材調色、料理及飲品製作。

除了假種皮的利用外，農委會台東區農業改良場積極研發，讓它的整個果實都可利用，發揮最大價值。因此最近開發出木虌果蜜餞。

台東區農改場表示，木虌果成熟果實中果肉約占36% ，取出假種皮後，剩餘果肉及果皮，不論在外國產地如越南、泰國，或本土業者，多將其廢棄而不予利用，依台東地區栽培面積估算，廢棄物重量約為36公噸，相當可惜，如果做成蜜餞，可大幅提升木虌果加工利用價值。

台東區農改場表示，台東場選擇適當熟度約7至8分熟的果實，進行蜜餞製作開發。木虌果果肉微帶苦味，隨成熟度不同，苦味亦有差異，因此蜜餞製作時，可利用殺菁、糖漬及檸檬或百香果調味糖液，來調整風味。

蜜餞製作流程可分為去皮及切塊、殺菁、糖漬、乾燥及成品，最後是包裝及儲藏。成品使用鋁箔或不透氧材質包裝，儲藏於室溫者，有效期限為2個月，儲藏於4℃時，有效期限可達6個月以上。

木虌果蜜餞可做為茶食點心，豐富伴手禮及美食地圖，增進木虌果的全果利用。（編輯：林沂鋒）1080917