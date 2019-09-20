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吉里巴斯首間加護病房是台灣建的 12年醫病情緣難再續
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網傳國道施工不當橋梁斷裂 高公局：烏龍訊息

最新更新：2019/09/20 15:59

（中央社記者趙麗妍台中20日電）網傳國道4號豐原高架橋因施工不當，導致橋梁斷裂掉落。高公局第二新建工程處今天指出，這是烏龍訊息，國道4號豐原高架橋梁正進行拆除作業，後續工程已規劃交管封閉等措施。

交通部高速公路局進行原有國道4號豐原高架橋梁拆除作業，17日起利用週間平日離峰時段，單向封閉國豐路三段部分路段。

立法委員洪慈庸今天向中央社記者表示，陸續收到鄉親詢問某網路轉傳照片，圖為施工中的高架橋梁，地上躺著一塊橋身隔梁；附文指稱國道4號豐原高架橋梁因施工不慎，整支橋台斷裂掉落。

洪慈庸指出，經了解後，向鄉親說明，這是高速公路局進行原有國道4號豐原高架橋梁拆除作業，需將原有橋梁拆除，並於拆除後將橋墩升高，新設延伸的主線高架橋面及豐勢交流道，高公局已規劃交管封閉及安全措施，提醒民眾注意改道。

高公局第二新建工程處長郭呈彰向中央社記者表示，國道4號台中環線豐原潭子段第C711標豐勢交流道工程，自17日起利用週間平日離峰時段，單向封閉國豐路三段部分路段，進行國道4號豐原高架橋梁拆除作業。

郭呈彰指出，照片所指地點位於該工程工地內，現正進行橋梁拆除作業，依序拆除橋面、隔梁、大梁、再分解為小塊土石清運，請民眾不要再轉傳烏龍訊息。（編輯：戴光育）1080920

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