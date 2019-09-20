沈智慧公布問政成績 莊競程：政府政策不應攬功

國民黨籍立委沈智慧（右）20日在台中市議會國民黨團舉行記者會，公布由世新大學民調中心調查的「立法問政表現」，獲得7成選民滿意，她表示將力拼連任，繼續為選民服務。中央社記者趙麗妍攝 108年9月20日

（中央社記者趙麗妍台中20日電）國民黨籍立委沈智慧今天公布問政表現民調結果，獲7成選民滿意，她力拚連任，推動嚴懲酒駕虐童販毒等議題；民進黨立委參選人莊競程指出，這些是政府積極推動政策，不應攬功。

台中市第五選區（北區、北屯區）立委沈智慧今天在台中市議會國民黨團召開記者會，公布由世新大學民調中心調查的「立法問政表現」，獲得70.7%的選民滿意。

沈智慧表示，重回立法院才開一個會期，但她勤跑基層傾聽民意，推動掃除「新三害」嚴懲酒駕虐童販毒等議題，她將和高雄市長韓國瑜一起拚選戰，感謝鴻海創辦人郭台銘退出總統選戰，讓泛藍整合前進。

沈智慧拿出她和韓國瑜、台中市長盧秀燕合體的農民曆，她表示，自費印製的農民曆，內頁有她推動的政績、政見。外傳她把農民曆拿到學校發送，沈智慧澄清，「只有放在里辦公室、社區大樓，從未拿到校園發送」。

民進黨台中第五選區立委參選人莊競程表示，沈智慧曾任數屆立委，檢視她擔任立委期間，未見提出具體的民生法案，反而推動「駕駛汽機車要強制穿反光背心」，引發民怨。政府對外發布共軍共機繞台新聞，她卻認為「刺激兩岸神經，唯恐兩岸不亂，目的卻只是為了選舉的私心」，這樣言論讓人無法苟同。

莊競程指出，嚴懲酒駕虐童販毒等議題，本來就是目前政府積極進行的政策，這些都不應攬為是自己的功勞。未來他將會透過數位科技的力量，在公共建設、醫療與教育上達到便民利民的目標，結合在地文化，推展文化觀光產業恢復在地榮耀。（編輯：謝雅竹）1080920