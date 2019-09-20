高捷軌道經濟添新頁 北機廠站前商場動土

（中央社記者程啟峰高雄20日電）達麗米樂岡山樂購站前廣場今天動土，業者承租高捷北機廠站前上萬坪土地，打造綜合性商場，預計110年第4季完工營運，初期年營業額目標新台幣15億元，為高捷軌道經濟增添新頁。

高雄市長韓國瑜偕副市長葉匡時與投資業者聯袂至高捷北機廠開發基地出席動土典禮。

韓國瑜表示，這項投資案約可增加1100名就業人口，形塑北高雄商業活動新據點；高雄是個值得投資的地方，希望大家齊心協力投資高雄。

去年8月，高市府及高雄捷運公司與投資業者簽署30年租約，共同開發高捷北機廠（高捷紅線R24南岡山站）站前土地打造綜合式商場；全區開發基地總面積約1萬2589坪，分A、B兩區開發，總投資金額約20億元，初期年營業額目標15億元，預計110年第4季完工營運。

岡山樂購站前廣場是兼具時尚購物、電影娛樂、主題美食、親子育樂的休閒購物天地，將引進名牌精品、運動旗艦店、多元餐飲店、3C科技及兒童親子樂園等。秀泰影城更打造全高雄最大影廳，也是高雄首座雷射4K超級巨幕影廳，重塑北高雄消費娛樂生活版圖。

另外，位於高市前鎮區的大魯閣草衙道大型購物中心於105年5月開張，開高捷軌道經濟先例，設有購物商場、國賓影城、健身中心、賽車場等，是業者承租高捷南機廠附屬商業用地投資興建的綜合型開發案。（編輯：謝雅竹）1080920