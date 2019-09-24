單身青年及婚育租金補貼 北市27日截止申請

（中央社記者劉建邦台北24日電）台北市都發局今天表示，「協助單身青年及鼓勵婚育租金補貼」方案，27日將截止申請；單身青年租金補貼每月每戶最高新台幣4000元、新婚育兒家庭租金補貼最高每月每戶5000元。

北市都市發展局指出，為擴大協助租屋族，配合內政部辦理「協助單身青年及鼓勵婚育租金補貼」方案，9月27日將截止受理，提醒有租金補貼需求民眾可把握時間在截止日前，檢具資料提出申請。

都發局統計，單身青年租金補貼至昨天為止，申請案有1066件；新婚育兒家庭申請租金補貼共575件，分別為新婚79件、育有子女496件。

都發局表示，內政部提供台北市民申辦「108年度協助單身青年及鼓勵婚育租金補貼」的計畫戶數及補貼金額分別為，單身青年租金補貼共1215戶，最高金額每月每戶4000元；新婚育兒家庭租金有1416戶，最高每月每戶5000元且期限最長為一年。

至於「協助單身青年及鼓勵婚育租金補貼」申請條件，都發局指出，除年滿20歲、家庭成員均無自有住宅外，對於申請人家庭成員所得仍有限制，設籍於台北市的租金補貼申請人，家庭每人每月平均所得須低於4萬1450元。

都發局提醒，市民受理期間填妥申請書及檢附相關文件，以掛號郵寄或親自至南京東路三段中區辦公室辦理；為簡政便民也提供線上申請，受理期間可上內政部架設「單身青年及婚育租金補貼線上申請系統」網站。（編輯：方沛清）1080924