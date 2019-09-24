台中精密機械園區智慧綠建築廠房 開辦預售

（中央社記者郝雪卿台中24日電）台中市政府投入13億多元在精密機械園區二期規劃智慧綠建築標準廠房，台中市經發局今天指出，開始辦理預售作業，售價參考市場行情，最多可申購一整層樓廠房，供業者彈性選購。

為輔導未登記工廠及中小型企業取得合法用地，台中市經濟發展局表示，台中市政府投入新台幣13億餘元，在台中精密機械園區二期西側1.65公頃土地，規劃1至6層共39個智慧綠建築標準廠房單元，目前先行辦理1至3樓、共18個單元及4樓、有6個單元（合計24個單元）預售作業。

經發局指出，標準廠房將採租售並行方式辦理，1至3樓（18個單元）及4樓部分（6個單元）共計24個單元出售；4樓部分（3個單元）及5至6樓（12個單元）共計15個單元準備出租。其中，出租部分預計於本月底工程完工並取得建築使用執照後啟動。

在預售價格部分，經發局表示，參考周遭市場行情為基礎，依樓層高低每坪售價從16萬多元到18萬多元，歡迎金屬製品製造業、電腦、電子產品等低污染事業及研發機構進駐。

經發局已進行公告受理預售申請，受理申請截止日為10月21日；在標準廠房出租部分，預計於本月底工程完工並取得建築使用執照後啟動。（編輯：戴光育）1080924