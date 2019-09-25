力挺香港反送中 台南公民團體9/29首度遊行

台南香港關注組、台南新芽、台南社區大學及成大零貳社、台南公民智庫等多個台南社團，25日召開記者會宣布，9月29日下午將在台南市美術館2館旁展開「9.29抗極權！我在台南撐香港」遊行活動，並呼籲台灣人一起站出來。中央社記者張榮祥台南攝 108年9月25日

（中央社記者張榮祥台南25日電）香港「反送中」持續延燒，台南多個社團9月29日將首度聯合在台南市中西區發起遊行活動，呼籲台灣人站出來抗極權，撐香港。

台南香港關注組、台南新芽、台南社區大學及成大零貳社、台南公民智庫等多個台南社團，今天聯合召開記者會宣布，9月29日下午將在台南市美術館2館旁展開「9.29抗極權！我在台南撐香港」遊行活動。

這場遊行是香港爆發「反送中」以來，台南首場大型公開挺香港「反送中」的活動，社團希望屆時有上千人參加。

台南香港關注組一名女性成員，也戴著安全帽、穿著黑衣現身會場說，香港這場抗爭揭露「一國兩制」的失敗，她感謝台灣一直挺香港，面對同一個極權，希望台灣人民9月29日站出來。

這場遊行路線規劃在中西區，從台南市美術館2館、國立台灣文學館、全台首學孔廟到台南市美術館2館，範圍不大，但除遊行外，還有演唱、連儂牆、短片播映及演講等。

台南新芽人員說，全台多個社團將在10月1日中共建政70年之前舉辦聲援香港的活動，包括台北、新竹、台南、高雄等，但由各縣市社團自行籌辦。（編輯：張芷瑄）1080925