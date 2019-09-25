屋外農路被沖壞 台南小姊弟通學路辛苦

台南市左鎮區二寮里一處農路先前在雨季時崩壞，尚未搶修完成，一對就讀左鎮國小的小姐弟，至今每天都得冒險步行經過，才能搭乘學校交通車上學。（左鎮國小提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 108年9月25日

（中央社記者楊思瑞台南25日電）台南市左鎮區二寮里部分山區道路在7、8月時因雨勢過大受損，一對就讀國小的姊弟每天冒險步行經過崩塌路段，才能搭乘學校的交通車上學。區公所正全力搶修，盼下週能完工。

左鎮國小校長楊靜芳今天表示，這對姊弟分別就讀國小六年級和四年級，家住距離學校約17公里的二寮里柑仔園聚落。因住家通往主要道路的農路在7、8月的雨季崩塌毀損，學校的交通車無法通過；姊弟兩人從開學至今，每天要冒險走一段崎嶇山路，才能到二寮觀日亭附近搭乘交通車。

楊靜芳指出，她和學校幾名老師前幾天實地走訪，發現挖土機等重機具仍在整修道路，只能緩緩以步行方式通過。姊弟兩人出門後要超過一小時才能到學校，但都覺得這點辛苦不算什麼，每天仍很開心到學校上課。

楊靜芳指出，左鎮國小屬於偏鄉學校，有些孩子通學路遙遠；加上弱勢家庭比例也高，學校會特別關心孩子上學的狀況。

左鎮區長李燿州表示，市長黃偉哲得知此事後相當重視，已指示公所加速道路修復工作。公所除了希望道路在下週可完成修復，也已要求施工廠商在工區設置以木板製成的步行便道，並搭設欄杆，縮短學童通學步行的時間，也比較安全。（編輯：謝雅竹）1080925