大港開唱粗話爭議 高市府局處長成箭靶

（中央社記者程啟峰高雄27日電）「大港開唱」粗話片段爭議今天持續在高市議會延燒，藍營議員質詢相關局處長有無違法，綠營議員隨後播放市長韓國瑜造勢場上爆粗口反問局處首長同樣問題，令局處長頗難勘。

國民黨高雄市議員李眉蓁下午在議事廳播放「大港開唱」片段影片內容不乏三字經粗話，並有公然怒罵韓國瑜畫面，但播放影片時因沒聲音，議事主席、高市副議長陸淑美裁示休息5分鐘後，播放有聲音版影片。

李眉蓁接著質詢高市警局長李永癸這段影片犯法與否，李永癸表示，涉及公然侮辱；法制局長吳秋麗則說，涉及公然猥褻，曾任文化局代理文化局長的文化局副局長王文翠則坦承該影片活動內容確實不妥，但這些都是脫稿演出，日後會檢討改進。李永癸等局處首長也都表示不會讓小孩去看這種節目。

國民黨市議員陳若翠、陳麗娜質詢也紛要求李永癸查辦大港開唱涉嫌公然侮辱等罪責。韓國瑜也表示，如此粗俗下流內容，他看了嚇一跳，只要有違法之處絕對依法偵辦。

民進黨市議員林智鴻隨後質詢不甘示弱播放韓國瑜在新北市造勢場合爆粗口「他奶奶的」、「恁爸等你（台語）」等畫面，分別質詢李永癸、吳秋麗、文化局長林思伶對於韓國瑜爆粗口是否違法、是否會教壞小孩，李永癸等人則紛答詢「這是口頭禪」。

時代力量市議員黃捷隨後質詢時也加入戰局，痛批藍營議員以偏蓋全抹煞本土流行音樂藝術文化，韓國瑜對粗話標準也有雙重標準。國民黨議員藉此「修理」只當半年的代理局長事務官，很不厚道。

黃捷同時質詢市府團隊從沒有到齊過，多名局長落跑，國政市政不分，市政建設乏善可陳。

韓國瑜則答詢說，「你太偏差了」，他一向堅守國政市政區隔立場。

由於質詢時間有限，黃捷要求韓國瑜只要回答鳳山觀光一題，但韓國瑜堅持依序回答問題，雙方一度在議場起了零星口角，韓國瑜還嗆黃捷「問這麼多卻不要我答，明知故問」、「受不了跳脫式質詢」；韓國瑜強調，發展鳳山觀光將從軍事觀光做起。（編輯：謝雅竹）1080927