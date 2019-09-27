韓國瑜批大港開唱 蘇貞昌：自己粗俗不能罵人粗俗

行政院長蘇貞昌（前）27日針對高雄市長韓國瑜評論「大港開唱」片段影片「粗俗下流不堪」回應，他說作為動見觀瞻的政治人物，「自己也粗俗，就不能罵人家粗俗」，應多給樂迷聚會的機會，不必處處阻撓。（中央社檔案照片）

（中央社記者陳俊華台北27日電）高雄市長韓國瑜昨天評論「大港開唱」片段影片「粗俗下流不堪」。行政院長蘇貞昌今天說，作為動見觀瞻的政治人物，「自己也粗俗，就不能罵人家粗俗」，應多給樂迷聚會的機會，不必處處阻撓。

立法院會今天上午邀請蘇貞昌率內閣官員到立法院進行施政報告並備詢。

高雄市議會修定日程表，下午6時準時散會，備詢官員也能準時下班。因應日程表變革，昨天議員一早就登記透過抽籤決定發言機會，民進黨議員批評質詢淪為「運氣制」、「民主之恥」。

蘇貞昌會前受訪時表示，民主國家由民意機關監督行政機關，是正常的現象，到底怎樣的市長、怎樣的議會，是選民選出來，最好能符合民意、妥善運作，才是讓民主國家正常運作、讓城市健全發展最好的地方。如果為了市長的方便，或因為人數多，加以種種違反民主體制的運作，就比較不好。

而韓國瑜昨天在議會答詢時，評論「大港開唱」中台北市議員邱威傑（呱吉）在舞台上爆粗口的畫面是「粗俗下流不堪」。

蘇貞昌說，如果自己作為動見觀瞻的政治人物，「自己也粗俗，就不能罵人家粗俗」。音樂會是年輕人、樂迷很喜歡的活動，當年他擔任台北縣長辦海洋音樂祭時，就希望相關機關能多給樂迷、年輕人聚會、聽音樂的機會，不必處處阻撓。

另外，財政部關務署對私菸案中，未涉及刑責但超量攜帶菸品的總統專機旅客，共13人祭出行政懲處，其中遭罰金額最高者，為總統府發言人室諮議林家如，因超帶36條菸品，被處約新台幣4.5萬元罰款。

蘇貞昌表示，各種行為受法律規範，公務人員也一樣，若有任何情況已經進入司法程序，就由司法或相關權責機關判斷，有什麼責任就怎麼辦。（編輯：林興盟）1080927