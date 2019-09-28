南投人口漸減少 新住民扮生力軍

（中央社記者蕭博陽南投縣28日電）南投縣新住民人口數約占全縣總人口2.2%，主要居住南投市、埔里鎮、草屯鎮、竹山鎮，南投縣社會及勞動處長林志忠今天說，新住民對人口逐漸減少的南投縣來說，是重要生力軍。

南投縣政府社會及勞動處指出，南投縣總人口數截至民國108年7月底止為49萬5084人，其中新住民人數為1萬953人，占南投縣總人口數約2.2%，縣內新住民人口主要居住的鄉鎮，依序以南投市、埔里鎮、草屯鎮、竹山鎮為主。

為推廣新住民藝術才能，南投縣生命線協會今天在竹山鎮公所廣場舉辦「新住民藝文推廣暨歌唱比賽園遊會」，吸引許多新住民及子女展現國、台語好聲音，還有宣導新住民福利資源及藝文推廣項目，約50個攤位介紹傳統服裝、異國料理、文化特色，活動豐富熱鬧。

林志忠出席致詞指出，南投縣少子化，新住民是寶貴人力資源，隨著新住民第二代、第三代人口增加，對人口日趨減少的南投縣來說，新住民可說是一股重要生力軍；新住民飄洋過海來台灣，組成家庭、拚經濟，大家生活一起，應彼此包容、欣賞不同文化。

林志忠表示，無論是生活、經濟、就業或心理問題，新住民都可向南投縣政府新住民家庭服務中心尋求協助，一定可得到專業服務，甚至包括家暴、性侵、性騷擾等都可反映，相關單位一定會協助。

南投縣生命線協會理事長張維華在會中指出，新住民有許多天分、技能，能夠傳承給下一代是非常重要；協會辦理自殺防治工作，新住民服務也是重點，以幫助新住民家庭及新住民姊妹發展潛能及培養就業技能。

電動自行車是新住民交通工具之一，新法規即將上路，南投縣警察局竹山分局今天也到場宣導交通安全觀念及10月上路的交通新規則，竹山警分局組長陳宗琪表示，騎電動自行車應戴安全帽、速度限25公里、勿擅自改裝電動自行車，才能保障行車安全。（編輯：戴光育）1080928