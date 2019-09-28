寶可夢世界大賽冠軍吳比 高雄10月觀光代言人

（中央社記者程啟峰高雄28日電）高雄市長韓國瑜今天宣布，獲2019寶可夢世界大賽(2019 Pokémon World Championships)電玩遊戲錦標賽(Pokémon VGC)兒童組冠軍的吳比，出任高雄10月觀光代言人。

吳比在接下高雄10月代言人任務後，今天首次現身左營蓮池潭遊客中心前廣場的「就決定是你了」活動現場，與韓進行精彩的QA問答。韓國瑜也為吳比披上國旗，並邀請小小代言人出席10月10日上午的潮國慶升旗，並預祝吳比11月巴西世界比賽再奪冠軍。

韓國瑜說，吳比每次比賽都帶著國旗，小小年紀就以實際行動展現愛國的決心，讓世界看見台灣，是很棒的故事，因此特別邀請他擔任光輝十月的代言人。

韓國瑜也宣布今年「潮國慶」主題，號召更多年輕人參與，歡迎海內外同胞於光輝十月來到高雄參與市府規劃的一系列「潮國慶」活動，一起用很潮的方式為國家慶生。

高雄市政府觀光局指出，今年10月規劃一糸列「璀璨高雄、光輝十月」活動，內容豐富多元，從5歲到120歲都有適合精彩活動，因此定位為「潮國慶」。

「潮國慶」主軸，包括10月9日的高雄金曲之夜，以及國慶當天升旗典禮、大樹舊鐵橋草地音樂會、國慶煙火嘉年華的「國慶三部曲」；還有高雄電影節、左營萬年季、國軍眷村嘉年華、頂級生活展、體感嘉年華。

配合國慶系列活動，觀光局也整合各大飯店、餐廳推出住房、餐飲及五大景點，包括崗山之眼、壽山動物園、金獅湖蝴蝶園、旗津貝殼館及鼓山洞(採預約限量)1010國慶日當天免費入場等超值優惠方案。(編輯:孫承武) 1080928