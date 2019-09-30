中市破獲餐廳違法經營賭場 盧秀燕頒獎金表揚

（中央社記者郝雪卿台中30日電）台中市警察局第五分局破獲北屯區一家遊戲主題餐廳涉嫌經營賭場，台中市長盧秀燕今天頒發獎勵金給警方，她強調，絕不容許「掛羊頭賣狗肉」，呼籲業者不要心存僥倖。

盧秀燕上週在市議會備詢時強調對變相經營賭博的遊戲主題餐廳一定強力執法取締，第五分局昨天破獲北屯區一家遊戲主題餐廳變相經營賭場，當場查獲賭客21人、現金11萬5000元、籌碼換算現金約6000萬元、撲克牌、帳冊、點鈔機、電腦主機、監視器等證物，訊後依賭博罪嫌移送台中地檢署偵辦。

盧秀燕今天特別到市警局頒發取締獎勵金時表示，少數不法業者假借餐廳名義行賭博之實，市府絕不容許「掛羊頭賣狗肉」，她特別要求相關單位加強查緝、打擊不法，今天頒發取締獎勵金肯定警察人員為了守護治安，不眠不休的努力與付出。

盧秀燕指出，針對這種新興犯罪現象，台中市強力取締，台中市警局今年至今陸續查獲6家違法經營賭博的遊戲主題餐廳，呼籲不法分子不要輕言挑釁、心存僥倖，市府維護台中市治安的決心不容懷疑，也不會停止，將繼續掃蕩、查緝，根絕歪風，守護城市治安。

警察局長楊源明強調，將持續清查台中市博弈主題餐廳，並列冊管制、不定期編排勤務臨檢，也將報請檢察官指揮偵辦，深入偵蒐違法事證，將列管遊戲主題餐廳納入「維護公共安全暨影響治安行業聯合稽查」，絕對把心存僥倖的不肖業者查緝到案，維護社會治安。（編輯：林沂鋒）1080930