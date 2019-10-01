青年局百億元基金到位否 韓國瑜批外界一再唱衰

（中央社記者王淑芬高雄1日電）高雄市今天掛牌成青年局，被問到青年創業基金百億元何時到位一事，市長韓國瑜面帶慍色，還跳針批評為何要一再的「唱衰、唱衰」、「抹黑潑糞、非常非常的無聊」。

高雄市青年局設在國家體育場的辦公室，今天成立並辦盛大的儀式，現場有產官學及民代出席，會後有一名青年嗆聲指談的多是貸款，未見到相關產業發展的細項，韓國瑜一度對著青年說「給我們時間」。

「Wecare高雄」在臉書貼文指青年局長林鼎超好家世質疑無法苦民所苦，韓國瑜以不予評論做回應。韓國瑜強調市府昨天就公布了金融三箭，包括提供青年貸款等，會以服務為主要的目標，不是以賺錢為目標。

林鼎超允未來以青創為主，加強輔導力道，希望讓更多的青年人在投資、開始開公司之前，能得到相當的諮詢，有關北漂青年返鄉方面，他說從青年局做起，並提供一些職缺讓在地的人可以有機會返高雄服務。

媒體追問韓國瑜提出要提供百億元青創基金，「Wecare高雄」也在臉書提出質疑，百億元基金是不是會跳票？

韓國瑜面帶慍色，「你怎麼會提這個呢？一上來就提這個，這才第一年而已，你們一直喜歡提這個題目，我覺得非常奇怪」。

他表示，「市府青年局勇敢的邁出這一步，一百億的到位是逐步的；唱衰的繼續唱衰，一面這裡不好、一面那裡不好，為什麼要這樣做事情、這樣子只會打擊想要做事情的人心而已」。

他說，市府擠出了新台幣3億元，加上銀行7億5000萬元貸款，還有民間游資、創投天使基金大概約20億元，「真是非常好的一步啊，為什麼要一直不停的唱衰、唱衰、唱衰，好像唱衰才存在的樣子，為什麼雞蛋裡面挑骨頭？現在雞蛋裡面挑鋼筋、水泥啦！」

他說，青年局勇敢的邁出這一步，請大家祝福，「不是一連串的抹黑、潑糞，非常非常的無聊」。

在韓國瑜結束媒體聯訪後，現場有一名自稱是在地青年，還質疑現場看不到年輕人等，並指從青年局長的致詞聽不到有產業發展的細項，多談貸款，他指高雄市仍有很多店面都是待租售，經濟還是不好，他很擔心孩子未來的發展。（編輯：謝雅竹）1081001